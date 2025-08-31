Toute l’actu en direct 24h/24
En direct«Il y a des forces politiques en France qui veulent le chaos», dénonce François Bayrou

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Le Premier ministre accorde une interview exclusive à CNEWS et aux autres chaînes d'information, ce dimanche à 18h, depuis Matignon. L'occasion pour François Bayrou de tenter de convaincre les Français à quelques jours du vote de confiance à l'Assemblée nationale. Suivez notre direct.
«Je suis un défenseur de l'unité de la France»

«Je suis un défenseur de l'unité de la France», a clamé le Premier ministre. La communauté juive fait partie de «l'âme de la France».

«La communauté juive est ciblée car ceux qui la suivent l'assimilent à la politique d'Israël», a-t-il regretté. 

«Je tends la main à tout le monde»

«Je tends la main à tout le monde», insiste le Premier ministre, qui va recevoir les chefs de parti à partir de lundi dans l’espoir de les convaincre de le sauver lors du vote de confiance.

«Il y a des forces politiques en France qui veulent le chaos»

«C'est le peuple français qui est en danger», a alerté François Bayrou qui affirme qu'«il y a des forces politiques en France qui veulent le chaos».

«Je ne veux pas conduire une politique contre la France "du bas"»

«Je ne veux pas conduire une politique contre la France "du bas"», a tranché François Bayrou, qui affirme s'être «battu» pour que «le bas soit reconnu».

François Bayrou recevra les proches de Boualem Sansal en novembre

Dans un grand événement à Pau au mois de novembre, je recevrai les proches de Boualem Sansal», a-t-il déclaré. 

«Le PS ne veut pas freiner la dépense»

«Le PS ne veut pas freiner la dépense, le PS veut faire repartir la dépense», a critiqué François Bayrou.

«La France a permis de mieux maîtriser les flux migratoires»

«Je n'aime pas qu'on décrive la situation du pays comme la conséquence de l'immigration», s'est défendu le Premier ministre. 

«La France a permis de mieux maîtriser les flux migratoires».

«Les vraies voies d'intégrations sont «le travail, la langue et l'acceptation de nos principes de vie en commun».

L'abattement de 10% des retraités «est un effort»

L'abattement de 10% des retraités «est un effort», a-t-il reconnu.

«La contribution à l'union européenne est un danger si on ne la paie pas»

«La contribution à l'union européenne est un danger si on ne la paie pas», a alerté François Bayrou. 

«On va payer 27 milliards de contribution, nous en touchons 32».

François Bayrou évoque «les boomers»

«La génération des "boomers" devrait être avec moi pour faire baisser la dette des plus jeunes», a clamé le chef du gouvernement. 

«Je suis ouvert à la discussion», sur les jours fériés

«Je suis ouvert à la discussion», a indiqué François Bayrou au sujet de la suppression de deux jours fériés.

«J'ai ouvert la perspective de taxer les plus aisés»

«J'ai ouvert la perspective de taxer les plus aisés», a rappelé le Premier ministre lors de son interview événement. 

«Nous empruntons sur le dos des plus jeunes».

«Négocier n'a de sens que si l'on est d'accord sur le diagnostic»

«Négocier n'a de sens que si l'on est d'accord sur le diagnostic», a estimé François Bayrou. 

«Si la dette n'augmente plus, la situation devient plus supportable»

«Si la dette n'augmente plus, la situation devient plus supportable», a détaillé le chef du gouvernement. 

«Le seul qui n'était pas en vacances, c'était moi»

«Le seul qui n'était pas en vacances, c'était moi», a taclé le Premier ministre. 

«La question» du 8 septembre n'est «pas le destin du Premier ministre» mais celui «de la France»

«La question» du 8 septembre n'est «pas le destin du Premier ministre» mais celui «de la France», a clamé François Bayrou

«On n'a pas présenté un budget en France en équilibre depuis 51 ans»

«On n'a pas présenté un budget en France en équilibre depuis 51 ans», a affirmé le Premier ministre.

« Les jours qui vont venir sont cruciaux », selon François Bayrou

Interrogé sur le vote de confiance, François Bayrou a affirmé que «les jours qui vont venir sont cruciaux».

«Si le gouvernement tomberait, on laisserait place à une politique à la dérive»

«Je ne vais sûrement pas dire "au revoir" aux Français», a affirmé François Bayrou. «Si le gouvernement tomberait, on laisserait place à une politique à la dérive», a-t-il taclé. 

Manuel Valls appelle à éviter un «suicide collectif», près d'une semaine avant le vote de confiance demandé par François Bayrou

Le ministre des Outre-mer Manuel Valls a appelé dimanche les forces politiques à éviter «un suicide collectif» et à «trouver la voie du dialogue et du compromis» en amont du vote de confiance demandé par François Bayrou le 8 septembre.

«Voulons-nous d'un suicide collectif, pas pour le gouvernement, mais pour le pays?», a lancé l'ancien Premier ministre de François Hollande sur France Inter, comparant la situation des forces politiques françaises à un «dilemme du prisonnier».

«Tout le monde veut discuter, tout le monde veut s'en sortir, mais les intérêts de chacun, en l'occurrence de chaque formation politique, vont à l'encontre, vont contre l'idée de trouver un chemin et un accord», a-t-il estimé.

Déclaration
François Bayrou est «l'accélérateur de l'instabilité», accuse le vice-président du RN Sébastien Chenu

Le Premier ministre, en demandant un vote de confiance à l'Assemblée nationale, est «l'accélérateur» d'une «crise politique, peut-être même économique», a accusé dimanche sur RTL le vice-président du RN, Sébastien Chenu.

«C'est François Bayrou lui-même qui a avancé un peu le calendrier puisque cette demande de confiance n'était pas prévue (...) Il est en cela d'ailleurs prescripteur d'une crise politique, peut-être même d'ailleurs économique. Il en est en tout cas l'accélérateur», a affirmé le député du Nord.

«La stabilité, c'est nous (...) c'est le Rassemblement national», a revendiqué ce proche de Marine Le Pen, assurant que son parti se «battr(a)» en cas de dissolution pour obtenir une majorité absolue à l'Assemblée.

Déclaration
«Notre décision est irrévocable», François Bayrou doit dire «au revoir», martèle le patron du PS Olivier Faure

La décision du Parti socialiste de voter contre la confiance au gouvernement le 8 septembre «est irrévocable», a assuré dimanche son premier secrétaire Olivier Faure, qui attend de François Bayrou qu'il dise «au revoir».

«Le seul mot que j'attends de lui maintenant, c'est de dire au revoir», a déclaré sur BFMTV le patron du PS, selon qui le chef du gouvernement «fait une tournée d'adieux» en multipliant les prises de parole, comme dimanche soir où le Premier ministre sera interviewé sur quatre chaînes d'information, dont CNEWS.

Déclaration
Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, appelle à trouver «un budget dans les temps»

«La France a besoin d'un budget dans les temps», face à une situation financière qui n'est «pas critique, mais tout de même préoccupante», a estimé dimanche le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, sur LCI.

«Je rappelle qu'il y a une contrainte prévue par la Constitution et par les lois organiques de finances selon laquelle le Parlement doit disposer de 70 jours de débats, ce qui veut dire que nous avons jusqu'au 15 octobre pour avoir un budget», a-t-il détaillé, à une semaine du vote de confiance du 8 septembre lors duquel le gouvernement jouera sa survie.

La situation est «toujours grave, un peu plus grave qu'elle l'était il y a un an», selon lui.

Suivez en direct, à partir de 18h, l'interview événement de François Bayrou sur CNEWS
