Le ministre des Outre-mer Manuel Valls a appelé dimanche les forces politiques à éviter «un suicide collectif» et à «trouver la voie du dialogue et du compromis» en amont du vote de confiance demandé par François Bayrou le 8 septembre.
«Voulons-nous d'un suicide collectif, pas pour le gouvernement, mais pour le pays?», a lancé l'ancien Premier ministre de François Hollande sur France Inter, comparant la situation des forces politiques françaises à un «dilemme du prisonnier».
«Tout le monde veut discuter, tout le monde veut s'en sortir, mais les intérêts de chacun, en l'occurrence de chaque formation politique, vont à l'encontre, vont contre l'idée de trouver un chemin et un accord», a-t-il estimé.
Le Premier ministre, en demandant un vote de confiance à l'Assemblée nationale, est «l'accélérateur» d'une «crise politique, peut-être même économique», a accusé dimanche sur RTL le vice-président du RN, Sébastien Chenu.
«C'est François Bayrou lui-même qui a avancé un peu le calendrier puisque cette demande de confiance n'était pas prévue (...) Il est en cela d'ailleurs prescripteur d'une crise politique, peut-être même d'ailleurs économique. Il en est en tout cas l'accélérateur», a affirmé le député du Nord.
«La stabilité, c'est nous (...) c'est le Rassemblement national», a revendiqué ce proche de Marine Le Pen, assurant que son parti se «battr(a)» en cas de dissolution pour obtenir une majorité absolue à l'Assemblée.
La décision du Parti socialiste de voter contre la confiance au gouvernement le 8 septembre «est irrévocable», a assuré dimanche son premier secrétaire Olivier Faure, qui attend de François Bayrou qu'il dise «au revoir».
«Le seul mot que j'attends de lui maintenant, c'est de dire au revoir», a déclaré sur BFMTV le patron du PS, selon qui le chef du gouvernement «fait une tournée d'adieux» en multipliant les prises de parole, comme dimanche soir où le Premier ministre sera interviewé sur quatre chaînes d'information, dont CNEWS.
«La France a besoin d'un budget dans les temps», face à une situation financière qui n'est «pas critique, mais tout de même préoccupante», a estimé dimanche le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, sur LCI.
«Je rappelle qu'il y a une contrainte prévue par la Constitution et par les lois organiques de finances selon laquelle le Parlement doit disposer de 70 jours de débats, ce qui veut dire que nous avons jusqu'au 15 octobre pour avoir un budget», a-t-il détaillé, à une semaine du vote de confiance du 8 septembre lors duquel le gouvernement jouera sa survie.
La situation est «toujours grave, un peu plus grave qu'elle l'était il y a un an», selon lui.
Ne manquez pas l'interview événement de François Bayrou, qui s'exprimera en direct depuis Matignon.
📌𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖̧𝗢𝗜𝗦 𝗕𝗔𝗬𝗥𝗢𝗨, 𝗟'𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗩𝗜𝗘𝗪 𝗘́𝗩𝗘̀𝗡𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧
⏰𝗖𝗲 𝗱𝗶𝗺𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗮̀ 𝟭𝟴𝗛 sur CNEWS pic.twitter.com/gAdoZ541dX
— CNEWS (@CNEWS) August 31, 2025