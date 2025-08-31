Manuel Valls appelle à éviter un «suicide collectif», près d'une semaine avant le vote de confiance demandé par François Bayrou

Le ministre des Outre-mer Manuel Valls a appelé dimanche les forces politiques à éviter «un suicide collectif» et à «trouver la voie du dialogue et du compromis» en amont du vote de confiance demandé par François Bayrou le 8 septembre.

«Voulons-nous d'un suicide collectif, pas pour le gouvernement, mais pour le pays?», a lancé l'ancien Premier ministre de François Hollande sur France Inter, comparant la situation des forces politiques françaises à un «dilemme du prisonnier».

«Tout le monde veut discuter, tout le monde veut s'en sortir, mais les intérêts de chacun, en l'occurrence de chaque formation politique, vont à l'encontre, vont contre l'idée de trouver un chemin et un accord», a-t-il estimé.