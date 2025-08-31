Le journaliste Frédéric Haziza porte plainte contre Jean-Luc Mélenchon pour «doxing»

Pris pour cible lors des universités d’été de La France insoumise, le journaliste de Radio J accuse le leader insoumis de l’avoir publiquement exposé. La station communautaire dénonce une mise en danger dans un climat déjà marqué par une recrudescence des actes antisémites.

Pour Frédéric Haziza, c'en est trop. Le journaliste, figure de Radio J où il anime depuis près de quatre décennies des entretiens politiques hebdomadaires, a déposé plainte contre Jean-Luc Mélenchon. Le leader du mouvement insoumis l’avait mentionné nommément dans un discours prononcé le 22 août à Châteauneuf-sur-Isère (Drôme), lors des Amfis, les universités d’été de son mouvement.

Dans cette intervention, l'ancien candidat à l'élection présidentielle reprochait au reporter de questionner ses invités en leur demandant : «Pas vrai que Mélenchon est antisémite ?». Il avait ajouté que ces personnes, sous l’effet d’une « inquisition » imaginaire, finissaient par acquiescer.

Estimant que cette désignation le plaçait directement en danger, Frédéric Haziza a déposé cette semaine une plainte pour «doxing», une pratique consistant à exposer publiquement des informations personnelles ou à stigmatiser quelqu’un, au risque de l’exposer à des menaces.

Contexte d'augmentation des violences antisémites en france

Radio J, l’une des principales radios de la communauté juive, avait déjà fustigé ces attaques. Dans un communiqué publié fin août, elle accusait Jean-Luc Mélenchon d’avoir «intentionnellement mis une cible dans le dos» de son journaliste, dans un contexte d’augmentation des violences antisémites en France.

L’entreprise avait déjà dénoncé en juin d’autres propos du leader de gauche radicale, qui avait accusé Frédéric Haziza de relayer «les arguments de l’ambassade d’Israël» et de bénéficier d'un «soutien inconditionnel», sans plus de précisions.

Ces tensions se sont ajoutées à un climat médiatique tendu lors des universités d’été de LFI. Plusieurs rédactions avaient protesté après le refus du mouvement d’accréditer un journaliste du Monde, Olivier Pérou, co-auteur d’un ouvrage très critique sur l’organisation interne du parti (La Meute, Flammarion). Sollicitée par l’AFP, La France insoumise n’avait pas encore réagi dimanche.