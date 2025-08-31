«Le seul qui n'était pas en vacances, c'est moi» : François Bayrou s'attire les foudres de ses opposants politiques

Accusé de ne pas avoir profité de l'été pour négocier avec les oppositions, François Bayrou a pointé l'absence de ses adversaires politiques, partis en vacances, selon lui. Une remarque qui a suscité des remarques acerbes des intéressés.

Il persiste et signe. Quarante-huit heures après avoir pour la première fois avancé le calendrier personnel de ses opposants politiques pour justifier l'absence de dialogue entre l'exécutif et les autres forces du pays, François Bayrou a réitéré. «Je dis qu'ils étaient en vacances», a ainsi abondé le locataire de Matignon durant une longue interview dirigée ce dimanche par quatre journalistes de quatre chaînes d'information en continu, dont Sonia Mabrouk de CNEWS, évoquant notamment Jordan Bardella, ou encore Olivier Faure.

«J'ai eu les dirigeants du Parti socialiste, directement ou par personne interposée et ils partaient en vacances», a détaillé le chef du gouvernement. Et d'ajouter : «Vous vous rendez compte à quel point on devient bizarre parce que j'ai osé mentionner que tout le monde était en vacances. Et je peux en attester. À Paris, il n'y avait personne fin juillet.»

«pathétique et crépusculaire»

La réponse d'Olivier Faure ne s'est pas fait attendre. Sur X, le Premier secrétaire du Parti socialiste a qualifié cette séquence de «pathétique et crépusculaire». «Pour ma part je suis parti 10 jours, ai toujours été joignable et suis rentré en Seine-et-Marne le 30 juillet…», a-t-il écrit.

Pathétique et crépusculaire.

Au passage, cette histoire de vacances est tellement ridicule. Pour ma part je suis parti 10 jours, ai toujours été joignable et suis rentré en Seine et Marne le 30 juillet…#Bayrou — Olivier Faure (@faureolivier) August 31, 2025

Alexis Corbière s'est également fendu d'un tweet sur le réseau social. «Décidément, toujours mesquin et prétentieux», a-t-il avancé. Avant de tacler : «Le style c'est l'homme».

"Le seul qui n'était pas en vacances, c'est moi" nous dit #Bayrou.



Décidément, toujours mesquin et prétentieux.



Le style c'est l'homme.



Une chose est sûre. Le 8 septembre au soir, il sera bien en vacances. — Alexis Corbière (@alexiscorbiere) August 31, 2025

Il y a quelques jours, à l'issue d'une interview sur TF1 où il avait également évoqué les vacances des oppositions politiques, le Premier ministre avait été accusé de mensonge par Marine Le Pen qui expliquait avoir envoyé un courrier à François Bayrou à la fin du mois de juillet. «Le Rassemblement national n’était pas “en vacances”», avait fustigé l’élue du Pas-de-Calais, avant d’affirmer que la lettre était «restée sans réponse».