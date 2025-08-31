Météo : pluie, passages orageux et retour du soleil... Quel temps va-t-il faire cette semaine ?

Une météo instable est attendue dans les prochains jours en France. Entre pluie, passages orageux et journées ensoleillées, cette première semaine de septembre verra également les températures baisser.

Un temps changeant. L'arrivée du mois de septembre rimera avec instabilité météorologique. En effet, pour cette semaine de la rentrée, le temps prévu promet des journées ensoleillées notamment dans le sud du pays, mais aussi de la pluie et même des épisodes orageux.

un début de semaine chaotique

Pour débuter la semaine, une grande partie du pays sera touchée par la pluie ainsi que des épisodes orageux. La journée de lundi sera placée sous le signe de la pluie et des orages dans de nombreuses villes françaises, surtout dans le Rhône.

«Durant la journée de lundi, de fortes précipitations sont attendues en basse vallée du Rhône. Un risque d'orages concerne un grand quart sud-est du pays. Ces orages peuvent être localement violents dans la basse vallée du Rhône», explique Météo-France.

Prévisions de la journée de lundi : @Météo-France

La journée de mardi sera pluvieuse sur une grande majorité de la France avec des températures proches des 20 °C dans de nombreuses villes françaises. Seule la partie sud du pays sera épargnée avec du soleil et des températures légèrement plus chaudes allant jusqu'à 26 °C du côté de Nice.

Prévisions de la journée de mardi : @Météo-France

Un temps mitigé pour mercredi et jeudi

À partir de mercredi, le temps s'améliorera légèrement. Toute la partie sud du pays pourra profiter d'une journée ensoleillée tandis que sur Paris et les régions du Nord de la France, l'humidité devrait persister.

Prévisions de la journée de mercredi : @Météo-France

Pour la journée du jeudi 4 septembre, la pluie devrait à nouveau faire son apparition dans de nombreuses villes du pays. «De mercredi à jeudi, les cumuls de pluie pourraient être importants sur les départements bordant les côtes atlantiques en Bretagne et Pays de Loire. Jeudi, la perturbation pluvieuse pourrait être précédée d'orages violents», précise Météo-France.

Prévisions de la journée de jeudi : @Météo-France

du soleil pour la fin de semaine

Vendredi, la pluie devrait disparaître sur la grande majorité du pays. Si le temps restera légèrement nuageux sur la partie nord du pays et à Paris, le sud du pays pourra profiter du soleil avec des températures allant jusqu'à 28 °C pour Montpellier.

Prévisions de la journée de vendredi : @Météo-France

Le week-end sera du même acabit avec du soleil sur la partie sud de la France, mais un temps voilé sur la partie nord du pays. En revanche, la pluie ne devrait plus être de la partie.