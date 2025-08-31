Municipales de Nice, avenir de la droite, confiance de François Bayrou… L’UDR d’Eric Ciotti fait sa rentrée politique ce dimanche

Après avoir annoncé sa candidature à la mairie de Nice (Alpes-Maritimes) mercredi, Eric Ciotti réunit les adhérents et élus de son parti l’Union des Droites pour la République (UDR) ce dimanche pour sa rentrée politique.

Sorti de terre il y a un an, l’Union des Droites pour la République (UDR), parti fondé par Éric Ciotti, effectue sa rentrée politique ce dimanche. Les adhérents et élus de la formation politique se réuniront au Grand Pré de Levens, à Nice.

Après plusieurs prises de parole, Éric Ciotti, président de l’UDR adressera un discours devant la foule. Le député des Alpes-Maritimes a déjà marqué cette rentrée politique en déclarant sa candidature aux prochaines élections municipales de Nice, dont le principal concurrent est l'édile actuel, Christian Estrosi.

Préparer l’après-Bayrou

Ce rassemblement devrait également être l’occasion pour l’UDR d’évoquer la situation politique, à quelques jours du vote de la confiance contre François Bayrou, le 8 septembre à l’Assemblée nationale.

Eric Ciotti a d’ores et déjà fait savoir qu’il voterait contre la confiance, comme ses alliés du Rassemblement national. Celui qui fut président des Républicains a fustigé la décision de son ancien parti de soutenir le Premier ministre, dénonçant «la dilution des LR dans le macronisme».

«Ce choix signe la fin de l'indépendance et de l'identité de LR, désormais réduit à se dissoudre dans le crépuscule macroniste», a-t-il déploré dans un communiqué où il a appelé les adhérents et les élus de son ancien parti «qui refusent cette soumission à rejoindre l'UDR pour préparer, ensemble, la véritable alternance à droite».