Nouvelle flotille en direction de Gaza : Susan Sarandon, Greta Thunberg... Quelles sont les personnalités qui seront à bord des bateaux ?

Une nouvelle flotille devrait lever l'ancre à travers l'Europe, ce dimanche 31 août, et se rendre à Gaza pour apporter de l'aide humanitaire. Plusieurs personnalités devraient être présentes à bord de ces bateaux.

Leur objectif est de rejoindre Gaza. À compter de ce dimanche 31 août, près d'une douzaine de bateaux partiront de plusieurs ports européens afin d'apporter de l'aide humanitaire dans la région de Gaza, dans le cadre de l'opération «Global Sumud Flotilla».

Cette mission verra de nombreuses embarcations partir depuis les ports de Gênes (Italie) et de Barcelone (Espagne), mais aussi de la Sicile, de la Tunisie ou encore de la Grèce en direction de Gaza, en tentant de passer outre le blocus naval imposé par Israël.

Des acteurs reconnus à bord des embarcations

À bord de ces embarcations se trouveront plusieurs personnalités publiques. Greta Thunberg, déjà présente à bord du bateau de la mission «Madleen» qui avait été intercepté, serait de nouveau présente. Plusieurs acteurs comme Susan Sarandon, Gustaf Skarsgård ou encore Liam Cunningham devraient également être de la partie. Selon le journal italien La Repubblica, l'ancienne maire de Barcelone Ada Colau devrait également être sur l'un des bateaux.

Au cours des derniers mois, plusieurs bateaux, en mission, ont tenté de se rendre à Gaza afin d'apporter de l'aide humanitaire, avant de se faire intercepter par les autorités israéliennes. À leur bord se trouvaient des personnalités politiques de la France Insoumise comme les députées Rima Hassan, Gabrielle Cathala et Emma Fourreau.