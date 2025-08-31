Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Orages : voici les 50 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Par CNEWS
Publié le

Météo-France a placé 50 départements en vigilance jaune orages concernant la journée de ce dimanche.

Depuis le début de la semaine, l'Hexagone est soumis à un flux océanique qui amène pluie et orages. Et la journée de ce dimanche 31 août ne fera pas exception, puisque Météo-France a placé 50 départements en vigilance jaune pour un risque d'orages.

©Météo-France

Dans le détail, les départements concernés sont l'Ain, l'Ariège, l'Aube, l’Aude, l'Aveyron, les Bouches-du-Rhône, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Corrèze, les Côtes-d’Armor, la Creuse, la Dordogne, le Doubs, la Drôme, le Finistère, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l'Hérault, l'Indre, l'Isère, le Jura, les Landes, la Loire, la Haute-Loire, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, le Morbihan, la Moselle, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, la Haute-Saône, les Deux-Sèvres, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Vaucluse, la Vienne, la Haute-Vienne, les Vosges, l'Yonne et le Territoire de Belfort.

«Dans l'après-midi, le temps perturbé se maintient du sud-ouest à la Champagne-Ardenne et la Lorraine. De l'Aquitaine au Centre-Val de Loire jusqu'à l'ouest de la Bourgogne, les pluies se renforcent et deviennent orageuses. En soirée, ces pluies orageuses s'établissent de l'Occitanie jusqu'à la Bourgogne-Franche-Comté et la Lorraine, avec de fortes pluies prévues sur le Languedoc et les Cévennes», a anticipé l’organisme météorologique de référence.

Sur le même sujet Orages : voici ce qu'il faut faire quand une personne est frappée par la foudre Lire

«La nuit suivante, le temps perturbé se décale lentement, de l'est de l'Occitanie et l'ouest de la PACA jusqu'à Rhône-Alpes et l'Alsace, avec des pluies orageuses localement intenses sur l'est du Languedoc, l'ouest de PACA et le sud de Rhône-Alpes avec des cumuls importants possibles», a conclu cette même source.

Météooragesvigilance météoorage

À suivre aussi

Orages : voici les 8 départements placés en vigilance orange ce dimanche
Météo : pluie, passages orageux et retour du soleil... Quel temps va-t-il faire cette semaine ?
Pluie-inondation : voici les 2 départements placés en vigilance orange ce dimanche

Ailleurs sur le web

Dernières actualités