Orages : voici les 50 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Météo-France a placé 50 départements en vigilance jaune orages concernant la journée de ce dimanche.

Depuis le début de la semaine, l'Hexagone est soumis à un flux océanique qui amène pluie et orages. Et la journée de ce dimanche 31 août ne fera pas exception, puisque Météo-France a placé 50 départements en vigilance jaune pour un risque d'orages.

©Météo-France

Dans le détail, les départements concernés sont l'Ain, l'Ariège, l'Aube, l’Aude, l'Aveyron, les Bouches-du-Rhône, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Corrèze, les Côtes-d’Armor, la Creuse, la Dordogne, le Doubs, la Drôme, le Finistère, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l'Hérault, l'Indre, l'Isère, le Jura, les Landes, la Loire, la Haute-Loire, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, le Morbihan, la Moselle, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, la Haute-Saône, les Deux-Sèvres, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Vaucluse, la Vienne, la Haute-Vienne, les Vosges, l'Yonne et le Territoire de Belfort.

«Dans l'après-midi, le temps perturbé se maintient du sud-ouest à la Champagne-Ardenne et la Lorraine. De l'Aquitaine au Centre-Val de Loire jusqu'à l'ouest de la Bourgogne, les pluies se renforcent et deviennent orageuses. En soirée, ces pluies orageuses s'établissent de l'Occitanie jusqu'à la Bourgogne-Franche-Comté et la Lorraine, avec de fortes pluies prévues sur le Languedoc et les Cévennes», a anticipé l’organisme météorologique de référence.

«La nuit suivante, le temps perturbé se décale lentement, de l'est de l'Occitanie et l'ouest de la PACA jusqu'à Rhône-Alpes et l'Alsace, avec des pluies orageuses localement intenses sur l'est du Languedoc, l'ouest de PACA et le sud de Rhône-Alpes avec des cumuls importants possibles», a conclu cette même source.