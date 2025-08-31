Orages : voici les 8 départements placés en vigilance orange ce dimanche

Toute l’actu en direct 24h/24
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé 8 départements en vigilance orange pour les orages concernant la journée de ce dimanche 31 août.

Un risque orageux planera sur le sud-est de la France en cette fin de week-end. Météo-France a en effet placé 8 départements en vigilance orange pour les orages ce dimanche.

Les départements concernés sont l'Allier, l’Ardèche, la Côte-d'Or, le Gard, la Lozère, la Nièvre, le Puy-de-Dôme et la Saône-et-Loire.

«Dans l'après-midi, le temps perturbé se maintient du sud-ouest à la Champagne-Ardenne et la Lorraine. De l'Aquitaine au Centre-Val de Loire jusqu'à l'ouest de la Bourgogne, les pluies se renforceront et deviennent orageuses. En soirée, ces pluies orageuses s'établissent de l'Occitanie jusqu'à la Bourgogne-Franche-Comté et la Lorraine, avec de fortes pluies prévues sur le Languedoc et les Cévennes», a anticipé l’organisme météorologique de référence.

«La nuit suivante, le temps perturbé se décale lentement, de l'est de l'Occitanie et l'ouest de la PACA jusqu'à Rhône-Alpes et l'Alsace, avec des pluies orageuses localement intenses sur l'est du Languedoc, l'ouest de PACA et le sud de Rhône-Alpes avec des cumuls importants possibles», a conclu cette même source.

