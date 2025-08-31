Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Paris : un détenu retrouvé mort carbonisé à la prison de la Santé

Plusieurs détenus ont été transportés à l'hôpital à cause des fumées. [Anne-Christine POUJOULAT / AFP]
Par CNEWS , avec AFP
Publié le

Un détenu souffrant de troubles psychiatriques est mort dans l'incendie de sa cellule à la prison de la Santé, à Paris, dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 août, a-t-on appris du parti.

Un décès sordide et dans des circonstances encore floues. Dans la nuit de samedi à dimanche, un détenu de la prison de la Santé, à Paris, est mort carbonisé après l'incendie de sa propre cellule.

«Visiblement, c'est une personne détenue qui a mis le feu à sa cellule», a expliqué l'administration pénitentiaire, confirmant une information du Parisien, en précisant que cet homme, âgé de 40 ans et libérable en octobre, était seul dans celle-ci.

Plusieurs détenus transportés à l'hôpital

Près de 15 engins et une soixantaine de pompiers ont été mobilisés afin de maîtriser le feu jusqu'à 6h du matin. 

Au total, 4 détenus ont du être transférés à l'hôpital pour des examens respiratoires à la suite de l'inhalation de fumées.

Sur le même sujet Vendin-le-Vieil : nouvelle nuit agitée à la prison pour narcotrafiquants Lire

Au 1er août, selon les statistiques du ministère de la Justice, la prison de la Santé, située dans le 14e arrondissement de Paris, affichait une surpopulation carcérale de 189,2%. Elle comptait alors 1.243 détenus pour 657 places.

Prisonmort

À suivre aussi

Vendin-le-Vieil : nouvelle nuit agitée à la prison pour narcotrafiquants
Prison pour mineurs de Marseille : Gérald Darmanin se dit favorable à la fermeture de l’établissement
«Ils veulent faire croire qu'ils vivent dans des conditions indignes» : une vingtaine de détenus de la prison de Vendin-le-Vieil inondent de nouveau leurs cellules

Ailleurs sur le web

Dernières actualités