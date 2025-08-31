Paris : un détenu retrouvé mort carbonisé à la prison de la Santé

Un détenu souffrant de troubles psychiatriques est mort dans l'incendie de sa cellule à la prison de la Santé, à Paris, dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 août, a-t-on appris du parti.

Un décès sordide et dans des circonstances encore floues. Dans la nuit de samedi à dimanche, un détenu de la prison de la Santé, à Paris, est mort carbonisé après l'incendie de sa propre cellule.

«Visiblement, c'est une personne détenue qui a mis le feu à sa cellule», a expliqué l'administration pénitentiaire, confirmant une information du Parisien, en précisant que cet homme, âgé de 40 ans et libérable en octobre, était seul dans celle-ci.

Plusieurs détenus transportés à l'hôpital

Près de 15 engins et une soixantaine de pompiers ont été mobilisés afin de maîtriser le feu jusqu'à 6h du matin.

Au total, 4 détenus ont du être transférés à l'hôpital pour des examens respiratoires à la suite de l'inhalation de fumées.

Au 1er août, selon les statistiques du ministère de la Justice, la prison de la Santé, située dans le 14e arrondissement de Paris, affichait une surpopulation carcérale de 189,2%. Elle comptait alors 1.243 détenus pour 657 places.