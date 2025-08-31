Paris : une affiche placardée devant l'Assemblée nationale appelant à la libération de Jacques Paris et Cécile Kohler vandalisée

Placardée sur les grilles de l'Assemblée nationale, une affiche appelant à la libération de Jacques Paris et Cécile Kohler, emprisonnés en Iran depuis 2022, a été vandalisée dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 août.

Un acte de vandalisme qui a soulevé la colère de la présidente de l'Assemblée nationale. Dans la nuit de samedi à dimanche, une affiche de soutien aux Français Jacques Paris et Cécile Kohler, otages en Iran depuis plus de trois ans, placée sur les grilles de l'Assemblée nationale, a été déchirée.

Face à cet acte, Yaël Braun-Pivet a pris la parole sur X, indiquant qu'il s'agissait d'un «acte de vandalisme aussi stupide qu’inacceptable».

Cette nuit, le message de soutien à la libération de Jacques Paris et Cécile Kohler a fait l’objet d’un acte de vandalisme aussi stupide qu’inacceptable.



Je veux redire à la famille de nos compatriotes injustement détenus en Iran que la représentation nationale est avec eux. Le… pic.twitter.com/xpNjBYxdJK — Yaël Braun-Pivet (@YaelBRAUNPIVET) August 31, 2025

Le panneau sera remplacé prochainement

«Je veux redire à la famille de nos compatriotes injustement détenus en Iran que la représentation nationale est avec eux», a-t-elle ajouté, précisant que «le panneau sera remis au plus vite».

Ces affiches de soutien aux deux Français, détenus arbitrairement en Iran depuis mai 2022 en raison d'accusations d'espionnage, sont installées sur les grilles de l'Assemblée nationale depuis le mois de mars dernier afin de rappeler que «la France ne les oublie pas».