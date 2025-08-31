Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Paris : une affiche placardée devant l'Assemblée nationale appelant à la libération de Jacques Paris et Cécile Kohler vandalisée

Les portraits sont affichés sur les grilles de l'Assemblée nationale depuis plusieurs mois. [Bertrand GUAY / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Placardée sur les grilles de l'Assemblée nationale, une affiche appelant à la libération de Jacques Paris et Cécile Kohler, emprisonnés en Iran depuis 2022, a été vandalisée dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 août.

Un acte de vandalisme qui a soulevé la colère de la présidente de l'Assemblée nationale. Dans la nuit de samedi à dimanche, une affiche de soutien aux Français Jacques Paris et Cécile Kohler, otages en Iran depuis plus de trois ans, placée sur les grilles de l'Assemblée nationale, a été déchirée.

Face à cet acte, Yaël Braun-Pivet a pris la parole sur X, indiquant qu'il s'agissait d'un «acte de vandalisme aussi stupide qu’inacceptable».

Le panneau sera remplacé prochainement

«Je veux redire à la famille de nos compatriotes injustement détenus en Iran que la représentation nationale est avec eux», a-t-elle ajouté, précisant que «le panneau sera remis au plus vite».

Sur le même sujet Détenus français en Iran : depuis le Panthéon, les proches de Cécile Kohler et Jacques Paris exigent leur libération ce dimanche Lire

Ces affiches de soutien aux deux Français, détenus arbitrairement en Iran depuis mai 2022 en raison d'accusations d'espionnage, sont installées sur les grilles de l'Assemblée nationale depuis le mois de mars dernier afin de rappeler que «la France ne les oublie pas».

ParisVandalisme

À suivre aussi

«Beaucoup d'habitants du 18e arrondissement de Paris, quartier qu'ils surnomment eux-mêmes le "petit Kaboul", ont l'impression de ne plus être en France», avance Kévin Bossuet
Viol présumé d'une Ukrainienne à Paris : le Libyen placé sous contrôle judiciaire, le parquet fait appel
Paris : des amendes record de 4,5 millions d'euros d'amendes infligées pour affichage sauvage

Ailleurs sur le web

Dernières actualités