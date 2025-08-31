Pluie-inondation : voici les 2 départements placés en vigilance orange ce dimanche

Météo-France a placé 2 départements en vigilance orange au risque de pluie-inondation pour la journée de dimanche 31 août.

Prudence, notamment près des cours d'eau. Deux départements ont été placés en vigilance orange pour la pluie et les inondations ce dimanche 31 août, a annoncé Météo-France.

Les deux départements concernés sont le Gard et l'Ardèche. Météo-France précise que cette vigilance orange sera en vigueur dans la soirée, à partir de 22h.

«Dimanche soir, un épisode méditerranéen se met en place avec des orages violents caractérisés en particulier par de très fortes intensités pluvieuses. Ils perdurent dans la nuit et au moins jusqu'en matinée de lundi», explique Météo-France dans son bulletin.

Trois départements dont le Gard et l'Ardèche ont également été placés en vigilance orange pour des risques d'orages ce dimanche.