Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Pluie-inondation : voici les 2 départements placés en vigilance orange ce dimanche

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé 2 départements en vigilance orange au risque de pluie-inondation pour la journée de dimanche 31 août.

Prudence, notamment près des cours d'eau. Deux départements ont été placés en vigilance orange pour la pluie et les inondations ce dimanche 31 août, a annoncé Météo-France. 

@Météo-France

Les deux départements concernés sont le Gard et l'Ardèche. Météo-France précise que cette vigilance orange sera en vigueur dans la soirée, à partir de 22h. 

«Dimanche soir, un épisode méditerranéen se met en place avec des orages violents caractérisés en particulier par de très fortes intensités pluvieuses. Ils perdurent dans la nuit et au moins jusqu'en matinée de lundi», explique Météo-France dans son bulletin.

Sur le même sujet Orages : voici les 3 départements placés en vigilance orange ce dimanche Lire

Trois départements dont le Gard et l'Ardèche ont également été placés en vigilance orange pour des risques d'orages ce dimanche. 

pluievigilance météoMétéo

À suivre aussi

Pluie-inondation : voici les 32 départements placés en vigilance jaune ce dimanche
Pluie-inondation : voici les 8 départements placés en vigilance jaune ce vendredi
Pluie-inondation : voici les 16 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Ailleurs sur le web

Dernières actualités