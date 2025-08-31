Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Université d'été de Reconquête : suivez en direct le discours d'Eric Zemmour depuis Orange

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le parti Reconquête, présidé par Éric Zemmour, effectue sa rentrée, à l’occasion de son université d’été ce dimanche 31 août à Orange, dans le Vaucluse. 

Une séquence importante pour la formation politique. Ce dimanche, Reconquête donne rendez-vous à ses représentants, adhérents et sympathisants à Orange, dans le Vaucluse pour son université d’été. L’année dernière, le parti d’Éric Zemmour avait déjà choisi cette commune pour se retrouver. 

Lors de cette journée, qui se déroulera de 11h à 18h, plusieurs ateliers seront organisés, tandis que différents thèmes chers au parti seront abordés, à l’image de l’enjeu civilisationnel de la France, l’économie, ou encore «le combat médiatique et local».

Sur le même sujet Universités d'été : voici le calendrier des différents partis politiques Lire

Lors de cette université, Sarah Knafo, eurodéputée Reconquête prononcera un discours, avant celui d’Eric Zemmour, prévu à 16h.

PolitiquereconquêteEric ZemmourSarah Knafo

À suivre aussi

En directInterview de François Bayrou : le Premier ministre s'exprime ce dimanche à 18h, à une semaine du vote de confiance
La Polynésie française interdit l'importation et l'utilisation des cigarettes électroniques
«Fils de» : pourquoi faut-il aller voir cette comédie avec Karin Viard et François Cluzet ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités