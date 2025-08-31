Université d'été de Reconquête : suivez en direct le discours d'Eric Zemmour depuis Orange

Le parti Reconquête, présidé par Éric Zemmour, effectue sa rentrée, à l’occasion de son université d’été ce dimanche 31 août à Orange, dans le Vaucluse.

Une séquence importante pour la formation politique. Ce dimanche, Reconquête donne rendez-vous à ses représentants, adhérents et sympathisants à Orange, dans le Vaucluse pour son université d’été. L’année dernière, le parti d’Éric Zemmour avait déjà choisi cette commune pour se retrouver.

Lors de cette journée, qui se déroulera de 11h à 18h, plusieurs ateliers seront organisés, tandis que différents thèmes chers au parti seront abordés, à l’image de l’enjeu civilisationnel de la France, l’économie, ou encore «le combat médiatique et local».

Lors de cette université, Sarah Knafo, eurodéputée Reconquête prononcera un discours, avant celui d’Eric Zemmour, prévu à 16h.