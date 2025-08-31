Villeurbanne : une mère et ses deux enfants retrouvés morts dans leur appartement

Une mère et ses deux enfants de 4 et 6 ans ont été retrouvés morts ce dimanche dans leur appartement de Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon. Une enquête a été ouverte.

Une découverte macabre. Une mère, née en 1988, et ses deux enfants de 4 et 6 ans ont été découverts dimanche morts dans leur appartement de Villeurbanne, près de Lyon, et les enquêteurs travaillent encore à déterminer les causes de leurs décès, ont indiqué deux sources sécuritaires.

Ils ont été découverts en début d'après-midi après l'appel de proches qui étaient sans nouvelles d'eux et un médecin légiste ainsi que des enquêteurs sont toujours dans l'appartement en milieu d'après-midi pour tenter de déterminer les circonstances et les causes du drame, ont précisé à l'AFP ces deux sources proches de l'enquête.

Aucune trace de lutte, ni de coups apparents

Selon les dernières informations, aucune trace de lutte, ni de coups apparents n'ont été découverts. Des autopsies avec des analyses toxicologiques sont à venir.

Une voiture de la police est encore sur les lieux, selon un journaliste de l'AFP sur place et les rues y menant ont été bouclées par les forces de l'ordre, selon le quotidien le Progrès qui a révélé la découverte macabre.

D'après les informations du Parisien, la mère de famille avait signalé des violences de la part de son ex-compagnon. Elle s'était d'abord réfugiée en Suisse, puis chez une tante, avant d'être retrouvée morte à son domicile aux côtés de ses enfants.