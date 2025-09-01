Arnaque au faux chanteur de Maneskin : une femme de 45 ans perd plus de 15.000 euros

Une quadragénaire est tombée dans le piège d'un usurpateur se faisant passer pour l'idole de sa victime : le chanteur du groupe de rock italien Måneskin. Une arnaque qui lui a coûté près de 15.000 euros.

Une arnaque aux sentiments rondement ficelée. Croyant entretenir une relation privilégiée avec Damiano David, le chanteur du groupe de rock italien Måneskin, une Française de 45 ans a été victime d’une arnaque sentimentale soigneusement montée.

En l’espace de trois mois, la quadragénaire, originaire de l’ouest de la France, a perdu près de 15.000 euros, selon un témoignage relayé par Le Parisien, ce lundi 1er septembre.

Contactée sur Facebook

Tout commence à la mi-avril, lorsque cette secrétaire, fan de longue date du groupe, a été contactée sur Facebook par un profil ressemblant à celui de son idole. Elle est alors à la recherche de places pour un concert. Le compte semble crédible, et très vite, la confiance s’installe. «Étant de nature discrète, trop gentille, je me fais facilement avoir», confie-t-elle.

Les échanges se poursuivent sur Telegram, où la victime dit avoir été rapidement séduite : «Il semblait curieux, attentif, il m’écrivait des belles phrases. J’étais subjuguée, charmée».

Le ton devient de plus en plus flatteur de la part de l’escroc : «Je veux que tu me considères comme un ami», lui écrit-il, avant d’ajouter : «Sans mes fans, je ne serais pas là où j’en suis aujourd’hui».

Une promesse d'abonnement VIP à vie

L’histoire prend une nouvelle tournure lorsqu’une certaine « Kristen » entre en scène. Se présentant comme l’assistante personnelle du chanteur, elle contacte la victime via WhatsApp et lui propose un abonnement VIP à vie.

Celui-ci promet des produits exclusifs, un accès anticipé à la billetterie et d’autres avantages. D’abord méfiante, la fan se laisse convaincre et effectue un premier paiement de 1.000 euros. Suivent 1.000 euros supplémentaires pour des frais d’envoi.

Encouragée par les promesses, elle verse ensuite 3.000 euros pour une rencontre privée dans un château, avant de régler plusieurs autres frais annexes.

Malgré des soupçons croissants, elle continue les versements. «Je leur ai plusieurs fois dit que je n’en pouvais plus. J’essayais de les appeler, mais ils ne répondaient que par message», raconte-t-elle.

«Cette culpabilité va me suivre jusqu’à la fin de mes jours»

Les escrocs vont jusqu’à lui faire signer un faux contrat de remboursement. On lui promet qu’elle récupérera son argent via un compte bancaire spécifique, à condition de payer encore 2.100 dollars pour débloquer les fonds. Ce sera son dernier virement.

Ce n’est qu’avec l’aide de sa sœur qu’elle découvre finalement la supercherie. Le préjudice total atteint près de 15.000 euros, répartis entre virements, paiements PayPal et cryptomonnaies.

Profondément marquée, elle confie : «Quand je me suis aperçue des dégâts dans mon peu d’épargne, j’ai cru mourir. Cette culpabilité va me suivre jusqu’à la fin de mes jours. On a abusé de ma faiblesse, de ma confiance».