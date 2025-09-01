Toute l’actu en direct 24h/24
Crues : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a émis une alerte de vigilance jaune pour un risque de crues concernant deux départements ce mardi 2 septembre. 

Prudence aux abords des points d'eau. Météo-France a placé deux départements en vigilance jaune crues pour la journée de ce mardi. 

Les départements concernés par cette vigilance jaune sont les Bouches-du-Rhône et le Var. Il convient donc de rester attentif si vous devez vous déplacer près des cours d'eau.

Météo-France

Trois autres départements sont eux concernés par une vigilance jaune en raison d'orages. Il s'agit du Pas-de-Calais, de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.

MétéoMétéo-FranceCruesvigilance météo

