Crues : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Météo-France a émis une alerte de vigilance jaune pour un risque de crues concernant deux départements ce mardi 2 septembre.
Les départements concernés par cette vigilance jaune sont les Bouches-du-Rhône et le Var. Il convient donc de rester attentif si vous devez vous déplacer près des cours d'eau.
Trois autres départements sont eux concernés par une vigilance jaune en raison d'orages. Il s'agit du Pas-de-Calais, de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.