François Bayrou : au lendemain de sa grande interview, le Premier ministre entame une semaine décisive avant le vote de confiance

À une semaine d’un vote crucial à l’Assemblée, le Premier ministre a accordé un long entretien à CNEWS et aux autres chaîne info, ce dimanche, défendant ses choix budgétaires et n'entendant pas dire «au revoir» aux Français. Dès ce lundi, le Premier ministre entame une série de consultations politiques pour tenter de sauver son gouvernement. Mais l'issue s'annonce incertaine.

François Bayrou s'est défendu bec et ongles, ce dimanche soir, mais son destin semble bien scellé. Le Premier ministre a une nouvelle fois porté ses convictions politiques et ses choix budgétaires, lors d'un entretien dimanche diffusé sur CNEWS et les autres chaînes d'info en continu.

Mais le locataire de Matignon n'entend pas encore dire «au revoir» aux Français, comme l'y invitent la gauche et le RN, pressés de tourner la page de son gouvernement à la faveur du vote de confiance du 8 septembre.

Bâtir un socle de soutien

À quelques jours de ce vote décisif à l’Assemblée nationale, le Premier ministre lance, dès ce 1er septembre, une série de rencontres avec les forces politiques dans l’espoir de maintenir son gouvernement à flot. Mais les oppositions campent sur leurs positions, laissant planer le doute sur l’issue du scrutin.

Objectif affiché : sonder les intentions de vote, clarifier les positions, et surtout tenter de bâtir un socle de soutien avant le vote de confiance prévu le 8 septembre à l’Assemblée nationale.

Mais les premières réactions ne laissent que peu de place à l’optimisme. La France insoumise, les Écologistes et les Communistes ont décliné l’invitation, dénonçant un simulacre de dialogue.

Le Rassemblement national, qui se rendra à Matignon mardi matin, a déjà annoncé la couleur : Jordan Bardella votera contre. Dans les rangs du parti, Sébastien Chenu, vice-président du RN, a accusé François Bayrou d'être «l'accélérateur de l'instabilité».

Du côté des socialistes, Olivier Faure se rendra bien à la réunion mais la décision du parti de voter contre la confiance au gouvernement le 8 septembre «est irrévocable», a assuré dimanche le premier secrétaire. Ce dernier attend de François Bayrou qu'il dise «au revoir».

Des jours «cruciaux» à venir

Lors de son entretien accordé aux quatre chaînes d'information en continu, ce dimanche soir, François Bayrou a estimé que la «question» en jeu lors du vote de confiance du 8 septembre n'était pas «le destin du Premier ministre» mais celle du «destin de la France».

«Je pense précisément que les jours qui vont venir sont cruciaux», a-t-il insisté. «Et si vous imaginez que je peux abandonner les combats que je mène, que je mène ici, que je menais avant, depuis des années et que je continuerai à mener après, vous vous trompez», a ajouté le Premier ministre.

Malgré sa volonté de solliciter un vote de confiance de l'Assemblée sur la nécessité de désendetter le pays et la multiplication de ses interventions pour communiquer ses intentions de sauver le pays auprès des Français, François Bayrou semble voir son avenir à la tête du gouvernement s'assombrir de jour en jour.