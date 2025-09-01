Intempéries dans le Var : une personne décède dans un accident de la route et un pompier blessé lors d’une intervention

Dans un communiqué diffusé ce lundi 1er septembre, la préfecture du Var, département placé en vigilance orange ce jour pour «pluie-inondation» et «orages», a indiqué qu’une personne est décédée dans un accident de la route. Un pompier a également été légèrement blessé dans une autre intervention.

Pour la journée du lundi 1er septembre, le Var a été mis en vigilance orange pour «pluie-inondation» et «orages». Et les intempéries qui ont touché le département ont fait deux victimes, a annoncé la préfecture dans un communiqué ce jour en fin d’après-midi.

En effet, une personne est décédée dans un accident de la route s’étant produit à Signes, en fin d’après-midi, «en raison d’une chaussée glissante». La seconde victime est un sapeur-pompier. Ce dernier a en effet été «blessé légèrement lors d’une intervention au Val», a fait savoir la préfecture du Var.

#METEO83 | 20h Levée de la vigilance ORANGE orages et pluie-inondation dans le #Var, passage en vigilance JAUNE🟡

📌Le point sur les conséquences des intempéries⤵️ pic.twitter.com/c5qOs3Ag7t — Préfet du Var (@Prefet83) September 1, 2025

De plus, entre 17h et 20h, les sapeurs-pompiers sont intervenus à plusieurs reprises, notamment pour «cinq mises en sécurité dont deux personnes bloquées dans leur véhicule à Sanary-sur-Mer».

De violents orages ont été constatés dans le département, particulièrement en fin d’après-midi. Selon les autorités, «des supercellules orageuses ont touché le littoral varois et ont parcouru le Var au sud d’une ligne Bandol-Draguignan».

Par conséquent, et au regard de la situation compliquée sur place, la vigilance orange avait été prolongée par Météo-France avant de s’achever à 20h. «Sur la journée, les cumuls ont atteint 90 mm sur l’ouest et le sud du département», a expliqué la préfecture, ajoutant que «localement des rafales de vent supérieures à 70 km/h ont été enregistrées sur les communes de Saint-Cyr, du Revest et de Toulon.

Compte tenu de la violence des phénomènes, la circulation ferroviaire a été interrompu depuis 19h30 entre Carnoules et les Arcs-Draguignan.

Selon la préfecture, des impacts de foudre ont été constatés sur des maisons, notamment à la Roquebrussanne et Collobrières. De son côté, la caserne des pompiers de Pierrefeu-du-Var a été inondée.