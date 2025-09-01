Toute l’actu en direct 24h/24
Intempéries dans le Var : une personne décède dans un accident de la route et un pompier blessé lors d’une intervention

Selon la préfecture, des impacts de foudre ont été constatés sur des maisons notamment à la Roquebrussanne et Collobrières. [Nicolas TUCAT / AFP]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le

Dans un communiqué diffusé ce lundi 1er septembre, la préfecture du Var, département placé en vigilance orange ce jour pour «pluie-inondation» et «orages», a indiqué qu’une personne est décédée dans un accident de la route. Un pompier a également été légèrement blessé dans une autre intervention.

Pour la journée du lundi 1er septembre, le Var a été mis en vigilance orange pour «pluie-inondation» et «orages». Et les intempéries qui ont touché le département ont fait deux victimes, a annoncé la préfecture dans un communiqué ce jour en fin d’après-midi. 

En effet, une personne est décédée dans un accident de la route s’étant produit à Signes, en fin d’après-midi, «en raison d’une chaussée glissante». La seconde victime est un sapeur-pompier. Ce dernier a en effet été «blessé légèrement lors d’une intervention au Val», a fait savoir la préfecture du Var. 

De plus, entre 17h et 20h, les sapeurs-pompiers sont intervenus à plusieurs reprises, notamment pour «cinq mises en sécurité dont deux personnes bloquées dans leur véhicule à Sanary-sur-Mer». 

De violents orages ont été constatés dans le département, particulièrement en fin d’après-midi. Selon les autorités, «des supercellules orageuses ont touché le littoral varois et ont parcouru le Var au sud d’une ligne Bandol-Draguignan». 

Par conséquent, et au regard de la situation compliquée sur place, la vigilance orange avait été prolongée par Météo-France avant de s’achever à 20h. «Sur la journée, les cumuls ont atteint 90 mm sur l’ouest et le sud du département», a expliqué la préfecture, ajoutant que «localement des rafales de vent supérieures à 70 km/h ont été enregistrées sur les communes de Saint-Cyr, du Revest et de Toulon.

Compte tenu de la violence des phénomènes, la circulation ferroviaire a été interrompu depuis 19h30 entre Carnoules et les Arcs-Draguignan. 

Selon la préfecture, des impacts de foudre ont été constatés sur des maisons, notamment à la Roquebrussanne et Collobrières. De son côté, la caserne des pompiers de Pierrefeu-du-Var a été inondée. 

Var

