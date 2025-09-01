«La mairie de Paris favorise l’insécurité» : Rachida Dati réagit au meurtre d'un Afghan dans le 18e

Rachida Dati, fraîchement déclarée sous l'étiquette LR pour succéder à Anne Hidalgo en vue des municipales de 2026, a dénoncé le meurtre au couteau d'un Afghan survenu samedi rue Max-Dormoy (18e).

La maire du 7e a reproché l'inaction de l'Hôtel de Ville. La candidate LR à la mairie de Paris pour 2026 Rachida Dati s'est exprimée au sujet de la mort d'un ressortissant afghan, tué au couteau dans la rue Marx-Dormoy (18e) ce samedi.

Selon la co-présidente du groupe Changer Paris, la municipalité actuelle «favorise l’insécurité en soutenant des personnes qui enfreignent nos règles et devraient être renvoyées», a-t-elle écrit dans un message posté sur X.

Accueillir des demandeurs d’asile, ce n'est pas accepter des délinquants. Comme en Allemagne les délinquants afghans doivent être renvoyés en Afghanistan.



En effet, celle qui compte briguer le poste de maire et succéder à Anne Hidalgo a dénoncé la problématique d'une immigration non contrôlée, au sein de laquelle transiterait des individus dangereux.

«Accueillir des demandeurs d’asile, ce n'est pas accepter des délinquants. Comme en Allemagne les délinquants afghans doivent être renvoyés en Afghanistan», a ajouté l'actuelle ministre de la Culture.

Des faits répétés dans le quartier

Samedi, la victime touchée à deux reprises par la lame du couteau du suspect, lui-aussi de nationalité afghane, avait tenté de rattraper son agresseur, qui convoitait sa montre. Il s'était finalement effondré quelques mètres plus loin, dans la rue Marx-Dormoy, avant de décéder.

Ce fait dramatique intervient dans une artère qui a déjà été entachée de sang à diverses reprises et impliquant des individus de nationalité afghane.

Il y a quinze jours, précisément dans la nuit du 14 au 15 août, un Soudanais de 28 ans avait aussi péri après avoir reçu plusieurs coups de couteaux.

Deux ressortissants afghans avaient été mis en examen pour assassinat en réunion, dans ce dossier, provoquant déjà l'indignation des riverains et d'élus.