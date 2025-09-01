Orages : voici les 3 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Pour la journée du mardi 2 septembre, Météo-France a placé trois départements en vigilance jaune en raison d'«orages».

Après une journée pluvieuse et particulièrement orageuse lundi 1er septembre, la carte de la France devrait s’afficher en vert pour la journée du mardi 2 septembre. L’accalmie devrait concerner tous les départements sauf trois qui ont été placés en vigilance jaune pour «orages» par Météo-France.

Sont concernés : le Pas-de-Calais, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud.

©Meteo-France

«De la moyenne vallée du Rhône au pourtour méditerranéen, un temps bien ensoleillé est de retour dès le matin. L'après-midi, quelques averses peuvent se déclencher sur les Alpes du sud et sur le nord-est de la Corse où elles peuvent aller jusqu'à l'orage», a indiqué Météo-France dans ses prévisions de 16h.

«En matinée, des précipitations parfois marquées et mêlées de coups de tonnerre traversent la Bretagne puis la Normandie, les Pays de la Loire et le Poitou-Charentes. Cette zone pluvio-instable se décale dans l'après-midi vers nord de la Seine et le Centre-Val de Loire, puis jusqu'en Champagne-Ardenne, Bourgogne et Auvergne. Il pleut plus faiblement sur le nord de l'Aquitaine. Après le passage pluvieux, un ciel variable avec des éclaircies entrecoupées de petites averses, se rétablit sur le nord-ouest», ajoute également l’institut national de météorologie.

Du côté des températures, les maximales devraient atteindre jusqu’à 23 °C dans la moitié nord, jusqu’à 29 °C dans la moitié sud et frôlant les 30 °C en Corse.