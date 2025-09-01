Orages : voici les 3 départements placés en vigilance orange ce lundi

Les prévisionnistes de Météo-France ont placé 3 départements en vigilance orange au risque d'orages pour la journée de ce lundi 1er septembre.

En ce lundi de rentrée, le ciel du sud-est sera électrique. Météo-France a en effet classé plusieurs départements de cette zone géographique de l'Hexagone en vigilance orange au risque d'orages pour la journée du lundi 1er septembre. Au total, 3 d'entre eux sont concernés.

Dans le détail, il s'agit des Bouches-du-Rhône du Var et du Vaucluse.

En raison des mauvaises conditions météorologiques, les préfectures des Bouches-du-Rhône et du Var ont annoncé que la rentrée scolaire, initialement prévue le lundi 1er septembre, est reportée au mardi 2 septembre 2025 dans ces deux départements.

Des cumuls importants

Dans la soirée de ce dimanche, un épisode méditerranéen va se mettre en place avec des orages violents caractérisés en particulier par de très fortes intensités pluvieuses. Ils perdureront dans la nuit de dimanche à lundi et jusqu'en fin d'après-midi de lundi.

De l'est du Languedoc et l'ouest de la PACA jusqu'au sud de Rhône-Alpes, ces pluies sont souvent orageuses et localement très fortes, donnant des cumuls importants en peu de temps, note Météo-France.