Outre-mer : quels sont les enjeux de la visite de Manuel Valls à Mayotte ?

Manuel Valls, ministre des Outre-mer, se rend à Mayotte ce lundi pour une visite officielle de deux jours. La refonte de l'archipel sera l'une des priorités quelques mois après le violent cyclone Chido.

Une visite des plus nécessaires. Une semaine après son voyage en Nouvelle-Calédonie, Manuel Valls continue ses déplacements dans les territoires ultramarins avec une visite à Mayotte. Le ministre des Outre-mer arrive sur place ce lundi et restera deux jours dans l'archipel.

Une visite avec de nombreux enjeux, notamment autour de la reconstruction de Mayotte dévastée par le cyclone Chido en décembre 2024. Le ministre prévoit de rencontrer des policiers, des élus et des acteurs locaux. Il visitera également des infrastructures scolaires et publiques.

Enfin, il suivra des projets environnementaux et échangera sur le foncier et le développement économique, rapporte Outre-mer la 1ère. Son déplacement se conclura par un échange entre les élus locaux et le conseil d'administration de l'établissement public pour la reconstruction et le développement de Mayotte.

Le dossier «refondation» de Mayotte est l'une des priorités de Manuel Valls qui s'est déjà rendu à quatre reprises dans l'archipel depuis sa nomination le 23 décembre 2024. En juillet, une loi pour faire avancer cette refonte a été adoptée par le Parlement.

Elle décline notamment quatre milliards d'euros d'investissements publics sur six ans, inscrit dans la loi le principe d'un alignement des droits sociaux avec ceux de l'Hexagone à l'horizon 2031, et contient de nombreuses mesures de lutte contre l'immigration clandestine et l'habitat illégal, les deux principaux «fléaux» identifiés par Manuel Valls.

un appel à la grève

Cette visite aura également un enjeu social puisqu'elle pourrait être perturbée par une grève ainsi qu'une manifestation. En effet, le média l'Info rapporte qu'une intersyndicale composée de plusieurs organisations de Mayotte convie salariés et fonctionnaires à une grève accompagnée d’une manifestation ce lundi 1er septembre.

Le mouvement vise à faire pression sur l’exécutif en mettant en avant la nécessité d’instaurer une véritable égalité sociale sur l’île. Les syndicats estiment que maintenir un statut différencié constitue une atteinte aux droits fondamentaux et dénoncent une situation de déséquilibre persistante.

Une requête officielle d’entretien avec Manuel Valls a déjà été transmise.