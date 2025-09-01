Pluie-inondation : voici les 12 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Météo-France a placé 12 départements en vigilance jaune pluie-inondation pour la journée du lundi 1er septembre.

La rentrée des classes sera accompagnée d'un temps maussade. Pour ce lundi 1er septembre, Météo-France a notamment décidé de placer 12 départements en vigilance jaune pour pluie-inondation.

Les 12 départements concernés sont l'Ain, l'Ardèche, le Gard, l'Hérault, le Jura, les Landes, la Loire, la Haute-Loire, la Lozère, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie

«Dimanche soir, un épisode méditerranéen se met en place avec des orages violents caractérisés en particulier par de très fortes intensités pluvieuses. Il perdure dans la nuit et jusqu'en fin de journée de lundi», indiquent les météorologistes de Météo-France dans leur bulletin.