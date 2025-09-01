Pluie-inondation : voici les 7 départements placés en vigilance orange ce lundi

Météo-France a placé sept départements en vigilance orange au risque de pluie-inondation pour la journée du lundi 1er septembre.

Prudence dans le quart sud-est de l'Hexagone. Sept départements ont été placés en vigilance orange pour la pluie et les inondations ce lundi 1er septembre, a annoncé Météo-France.

Les neuf départements concernés sont les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Bouches-du-Rhône, la Drôme, l'Isère, le Var et le Vaucluse. Météo-France précise que cette vigilance orange sera en vigueur jusqu'à 18h ce lundi.

En raison des mauvaises conditions météorologiques, les préfectures des Bouches-du-Rhône et du Var ont annoncé que la rentrée scolaire, initialement prévue le lundi 1er septembre, est reportée au mardi 2 septembre 2025 dans ces deux départements.

De violents orages également attendus

En outre, «un épisode méditerranéen se met en place avec des orages violents caractérisés en particulier par de très fortes intensités pluvieuses», prévoit le bulletin de l’organisme météorologique ajoutant qu’«ils perdureront dans la nuit et au moins jusqu’en matinée lundi».

Ce faisant, trois départements, dont les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse ont également été placés en vigilance orange pour des risques d'orages ce lundi.