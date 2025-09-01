Rentrée 2025 : des cours «anti-mafia» dispensés dans les établissements scolaires de Corse

Des cours «anti-mafia» seront intégrés aux programmes scolaires en cette rentrée de septembre en Corse. Une ambition des élus qui vise à enseigner et à alerter sur les dangers du monde mafieux, notamment sur le territoire insulaire.

Une matière qui devrait certainement intéresser les étudiants corses. À partir de cette rentrée de septembre, la «question mafieuse» est intégrée aux programmes scolaires et ce dès la quatrième. Un souhait des élus et des responsables locaux qui veulent alerter sur les dangers du monde mafieux. La sensibilisation pourrait même aller jusqu’à l’université.

Ce projet est né d’un conseil qui s’est tenu les 27 et 28 février dernier à l’Assemblée de Corse sur la lutte contre les criminalités liées à la mafia sur l’île. Il en est ressorti qu’il était primordial de sensibiliser les plus jeunes sur l’importance de la prévention et de l’éducation des dérives mafieuses.

Le programme scolaire a donc été élaboré il y a quelques semaines par deux collectifs anti-mafia de l’île qui ont rencontré le recteur de l’académie. Une initiative qui se voit par ailleurs soutenue par le ministère de l’Éducation nationale, rapporte la radio RCFM.

Un paysage instable

En parallèle de cette initiative pédagogique, le ministre de la Justice Gérald Darmanin a annoncé la création d’un pôle juridique contre le crime organisé à Bastia. D’ici à 2027, ce sont 57 magistrats et agents supplémentaires qui viendront renforcer les équipes de la cour d’appel.

D’après une note de la direction nationale de la police judiciaire (DNPJ) consultée par l'AFP et révélée par Le Monde en juin dernier, il existerait 20 équipes criminelles corses articulées en «deux blocs» qui exerceraient une «emprise de type mafieux» en tentant de «dominer les activités légales» les plus fructueuses telles que l’immobilier ou la restauration. Cela toucherait les secteurs politiques, sociaux et économiques de l’île.

La mise en place de cours anti-mafia dans les écoles corses répond donc à une nécessité urgente de sensibiliser les jeunes générations aux dangers du crime organisé.