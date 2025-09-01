Rentrée scolaire 2025 : voici les cas spécifiques où il est possible de changer de classe

À l’exception de certains enfants du sud de la France, tous les élèves ont effectué leur rentrée scolaire ce lundi 1er septembre. Un moment important qui peut néanmoins être synonyme d’angoisse, et qui conduit certains parents à demander des changements de classe.

C’est un moment que les enfants attendent avec impatience, ou parfois qu'ils redoutent. La rentrée scolaire va avec son lot d’imprévus : qui seront les nouveaux professeurs ? Quel sera le nouvel emploi du temps ? Mais surtout de qui sera composée la nouvelle classe ?

Si la joie de retrouver les copains peut éventuellement être confrontée à la tristesse d’en être séparé, il en faut davantage pour réclamer un changement de classe, une option qui reste toutefois possible, mais soumise à des conditions strictes et à l'aval de l'équipe dirigeante.

La décision revient aux directeurs ou aux chefs d'établissements

La charge de l'organisation des classes revient aux directeurs des écoles pour les maternelles et les primaires, et aux chefs d'établissements pour les collèges et lycées. Ces derniers tentent de répondre au mieux aux exigences de l'Éducation nationale en garantissant aux élèves les meilleures conditions d'apprentissage : classes moins chargées, options communes ou choix de langues vivantes.

Si l'immense majorité des groupes d'élèves restent inchangés, parfois, des situations personnelles viennent enrayer la machine et l’équipe dirigeante doit composer avec de nouveaux éléments pour organiser les classes. Quelle que soit la raison invoquée, la décision finale revient néanmoins toujours aux chefs d'établissements, en faveur de «l'autonomie pédagogique» instaurée par l'Éducation nationale.

Des arguments solides à présenter

De tout temps, des parents ont demandé des changements de classe pour leurs enfants. Pour être avec les copains, pour éviter certains professeurs, ou encore parce qu’un emploi du temps est jugé meilleur qu’un autre. Ce temps est révolu. Désormais, le changement de classe reste une possibilité, mais doit être motivé par de véritables raisons par les parents d’élèves.

Plusieurs cas peuvent ainsi être évoqués : des aménagements pour des traitements ou des soins médicaux, des difficultés très spécifiques rencontrées avec un professeur, mais aussi et surtout le harcèlement scolaire, un fléau qui s’accompagne souvent de violences et qui est surveillé de très près par le personnel éducatif.

Pour obtenir un changement de classe, les parents doivent donc commencer par prendre contact avec le chef d’établissement, avant de présenter leurs motivations et le fondement de leur demande pour prouver qu’il ne s’agit pas d’un changement «de confort» ou «à la carte».

Une décision toujours prise dans l'intérêt supérieur de l'enfant

C’est finalement le directeur qui peut donner suite ou non à la demande. Selon les règlements, rien ne l’oblige à intervertir deux élèves, même si ces derniers ainsi que leurs parents sont tous d'accord pour le faire. La décision est prise au cas par cas, toujours dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et après étude de tous les éléments du dossier.

Et pour cause : il n'existe aucun texte officiel sur lequel appuyer sa demande auprès de l'école lors de cette étape de demande. Les parents de l'élève doivent donc agir en intelligence et exposer des motifs (ou raisons) valables. Néanmoins, s’ils ne sont pas d’accord avec la décision finale du chef d’établissement, ils peuvent toujours saisir les tribunaux. Une procédure qui reste toutefois rare.

3020 : le numéro national de lutte contre le harcèlement scolaire

Si un enfant ou un adolescent est victime ou témoin de harcèlement scolaire (moral, verbal, physique), lui ou ses proches peuvent contacter le 3020, le numéro national de référence. Il est gratuit et propose une écoute, des conseils et une orientation des personnes. Ce numéro est joignable (hors jours fériés) du lundi au vendredi de 9h à 20h, et le samedi de 9h à 18h.