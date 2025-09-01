«Sans les surmulots de Paris, on déplorerait 75 tonnes de déchets en plus» : l'adjoint au maire du 11e arrondissement défend le rôle des rongeurs

Apparu il y a quelques jours avec un rat (ou surmulot) à l'épaule lors d'une opération de sensibilisation, Grégory Moreau, adjoint au maire du 11e a défendu le rôle de ces petits rongeurs dans la réduction du nombre de déchets dans la capitale.

Une image que l'élu tente de redorer. Alors qu'il multiplie les prises de parole ces derniers jours pour défendre le rôle des rats dans la capitale, Grégory Moreau (parti animaliste), adjoint au maire du 11e arrondissement de Paris, s'est de nouveau exprimé sur le sujet ce lundi.

En effet, selon l'élu local, les 3 millions de rongeurs qui peuplent la ville participeraient, à leur échelle, à la lutte contre la pollution. Invité dans l'émission de Pascal Praud sur Europe 1, il a affirmé que chaque jour, ces animaux, bien souvent associés à l'insalubrité, «consommaient 75 tonnes de déchets organiques» laissés par terre.

Les rats sont utiles ?



«On sait qu'un rat se nourrit de près de 25 grammes par jour et on estime leur nombre à près de 3 millions d'individus sur Paris. Cela fait 75 tonnes de déchets organiques consommées chaque jour. Et je vous le dis : la Ville de Paris n'a pas les moyens pour gérer cela», a-t-il lancé.

Fervent défenseur des rongeurs

Grégory Moreau a d'ailleurs expliqué qu'il y avait un enjeu de sensibilisation «au sujet des rats». Répondant au sujet du risque sanitaire, l'élu a défendu que les «rats ne posent pas de problèmes à Paris» sur le plan de la santé publique, ajoutant que la dernière épidémie de peste «remontait à 1945», et que les autres maladies transmises par le rongeur n'avaient que peu d'impact sur la santé.

Selon l'OMS et d'autres acteurs de la santé, les rats, ou surmulots, favoriseraient en cas de morsures la transmission de différentes maladies plus ou moins graves, telles que la salmonellose, la méningite ou encore certaines formes de jaunisse.