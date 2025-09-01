Toute l’actu en direct 24h/24
Vents violents : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé deux départements en vigilance jaune pour des risques de vents violents au cours de la journée du mardi 2 septembre. La prudence est recommandée.

Alors que la rentrée scolaire a été reportée dans certains départements du sud de la France en raison de fortes intempéries, ces dernières s’abattront également sur l’Île de Beauté ce mardi 2 septembre. 

À cet égard, Météo-France a placé la Haute-Corse et la Corse-du-Sud en vigilance jaune «vents violents». Les perturbations devraient s'affaiblir au cours de la semaine, pour laisser place à un grand soleil. 

Météo-France

Des orages également attendus

Dans le détail, le vent devrait souffler sur l’Île de Beauté tout au long de la journée du mardi 2 septembre, entre 8h du matin et 20h le soir. Des orages sont également prévus au cours de la nuit, de minuit à 6h du matin.

Malgré cet épisode orageux et ces vents violents, des températures de saison sont attendues sur la Corse ce mardi. Il fera notamment 25 °C à Ajaccio et à Bastia dans l’après-midi.

