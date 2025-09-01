Vote de confiance : après sa rencontre avec François Bayrou, Fabien Roussel réclame un Premier ministre issu de la gauche

Ce lundi 1er septembre, le secrétaire national du Parti communiste (PCF) Fabien Roussel a dénoncé un budget gouvernemental «honteux» et «excessivement dur pour les plus faibles». Il a également réclamé un Premier ministre issu de la gauche.

Fabien Roussel est ressorti de son rendez-vous avec François Bayrou remonté. Le patron des communistes a dénoncé ce lundi un projet de budget «honteux» qui prévoit près de 44 milliards d'économies, le qualifiant «d'un des pires des budgets de la dernière décennie, un véritable poison mortel pour la France, mais surtout un budget excessivement dur pour les plus faibles».

François Bayrou, qui entamait avec le PCF une série de consultations des forces politiques, à une semaine du vote de confiance qu'il sollicite de l'Assemblée nationale autour de la question budgétaire et qui pourrait sceller le sort de son gouvernement, n'a donc pas réussir à convaincre Fabien Roussel.

«Nous refusons que ce budget soit mis en œuvre»

Selon ce dernier, le chef du gouvernement a mis «en avant la gravité de la situation, l'état de la dette, comme si son gouvernement et tous les précédents depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017 n'étaient pas responsables de la mauvaise gestion du pays et du creusement de la dette».

«Nous refusons que ce budget soit mis en œuvre. Nous refusons qu'il y ait deux jours fériés supprimés et c'est la raison pour laquelle nous ne voterons pas la confiance», a ajouté Fabien Roussel, qui «n'a pas senti d'ouverture» à cet égard du Premier ministre.

Accompagné par le chef de file des députés PCF Stéphane Peu, il a demandé que le président Emmanuel Macron nomme un Premier ministre «à même de mettre en œuvre une politique de relance de la croissance» et du «pouvoir d'achat» pour «répondre aux urgences sociales et aux urgences climatiques».

En écho au patron des socialistes Olivier Faure, qui s'est dit «volontaire» pour prendre la relève à Matignon, Fabien Roussel a jugé qu'il «serait temps peut-être que la gauche soit appelée aux responsabilités».