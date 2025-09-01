La présidente LR de la région Ile-de-France Valérie Pécresse estime lundi que faute d'un accord de non-censure sur le budget, la solution à privilégier serait «une élection présidentielle anticipée» plutôt qu'une dissolution de l'Assemblée qui serait «un deuxième échec».

Alors que le Premier ministre François Bayrou sollicite lundi prochain un vote de confiance de l'Assemblée nationale autour de la question budgétaire, Valérie Pécresse a jugé sur BFMTV que «si on n'arrive pas à un accord de non censure de gouvernement», ce serait un «retour aux urnes».

Mais elle ne «croit pas qu'une deuxième dissolution apporte la stabilité au pays, qu'elle lutte contre le fractionnement politique». «Je crois que s'il y avait retour aux urnes, c'est une élection présidentielle anticipée qui serait souhaitable», a-t-elle ajouté.