Vote de confiance : dans quel ordre seront reçues les formations politiques consultées par François Bayrou ?

A l’approche du vote de confiance à l’Assemblée nationale, François Bayrou entame à partir de ce lundi une série de consultations avec les chefs des partis politiques représentés au Parlement, afin de sauver son gouvernement. Certaines formations ont d’ailleurs refusé de se rendre à Matignon.

Alors que son sort semble être de plus en plus scellé, François Bayrou semble ne rien vouloir lâcher. A une semaine du vote de confiance, le 8 septembre à l’Assemblée nationale, le Premier ministre reçoit à partir de ce lundi les représentants des principaux partis politiques.

Des échanges qui commenceront ce lundi à 17h avec le Parti communiste français. En effet, le Secrétaire national Fabien Roussel, et le président du groupe à l’Assemblée nationale Stéphane Peu se rendront à Matignon.

Suivront mardi les représentants des partis soutenant la coalition présidentielle, à savoir Les Républicains, Renaissance, présidé par Gabriel Attal, et le parti Horizons, d’Edouard Philippe.

Le même jour, le Rassemblement national sera reçu par François Bayrou. S’il compte discuter avec le Premier ministre, le RN a fait savoir qu’il ne reviendrait pas sur sa décision de voter contre la confiance le 8 septembre prochain.

Mercredi, l’UDR, le parti d’Eric Ciotti et les indépendants du groupe LIOT se rendront à Matignon. Deux forces politiques également décidées à ne pas soutenir le Premier ministre.

Des absents

Le Parti socialiste se rendra à Matignon jeudi matin, suivi de l'UDI, présidé par Hervé Marseille. La France insoumise et les Ecologistes ont pour leur part refusé d'honorer cette invitation.

Après avoir créé la surprise en annonçant engager la responsabilité de son gouvernement le 8 septembre, avant même le début des discussions budgétaires, François Bayrou apparaît plus qu'en sursis à Matignon.

Ce dimanche, il a de nouveau défendu sa position lors d'un entretien accordé aux quatre chaînes d'information en continu, estimant notamment que la question en jeu lors de ce vote n'était pas «le sort du Premier ministre» mais celui de la France.

Des chances infimes

Les chances de compromis paraissent minces, François Bayrou ayant considéré que les propositions budgétaires du PS signifiaient qu'«on ne fait rien» pour réduire l'endettement.

Le Parti socialiste, qui se dit volontaire pour prendre la suite du Premier ministre à Matignon après sa chute probable, propose notamment de réduire le déficit de 21,7 milliards d'euros en 2026, environ deux fois moins que les 44 milliards visés par le gouvernement.

Pour rappel, le chef du gouvernement devra, en cas de vote négatif le 8 septembre, présenter la démission de son gouvernement, moins d'un an après avoir succédé à Michel Barnier, renversé par une motion de censure sur les textes budgétaires.