Le Premier ministre recevra les représentants du PCF cet après-midi

Le Premier ministre recevra lundi à 17h les représentants du Parti communiste (PCF), son secrétaire national Fabien Roussel et le président du groupe à l'Assemblée, Stéphane Peu.

Suivront mardi et mercredi les représentants des partis soutenant la coalition présidentielle, mais aussi ceux de Place publique, le parti de Raphaël Glucksmann, du Rassemblement national, de l'UDR, le parti d'Eric Ciotti, puis du groupe centriste de l'Assemblée Liot.

Le Parti socialiste se rendra à Matignon jeudi matin, suivi de l'UDI, présidé par Hervé Marseille.

La France insoumise et les Ecologistes ont pour leur part refusé d'honorer cette invitation.