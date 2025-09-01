Toute l’actu en direct 24h/24
Vote de confiance : François Bayrou entame une série de consultations des partis politiques ce lundi

Le Premier ministre recevra lundi à 17h les représentants du Parti communiste. [REUTERS/Abdul Saboor]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
François Bayrou entame lundi après-midi une série de consultations des partis politiques, à une semaine du vote de confiance qu'il sollicite de l'Assemblée nationale autour de la question budgétaire, qui pourrait sceller le sort de son gouvernement.
Budget, jours fériés, immigration... Ce qu'il faut retenir de l'intervention télévisée de François Bayrou

«Le sujet, ce n'est pas de connaître le destin de François Bayrou, c'est la question du destin de la France», a affirmé le Premier ministre François Bayrou en préambule de son interview, diffusée ce dimanche à partir de 18h, en simultané sur CNEWS et toutes les chaînes d'information en continu de la TNT.

Retrouvez notre article complet ici

Le Premier ministre recevra les représentants du PCF cet après-midi

Le Premier ministre recevra lundi à 17h les représentants du Parti communiste (PCF), son secrétaire national Fabien Roussel et le président du groupe à l'Assemblée, Stéphane Peu.

Suivront mardi et mercredi les représentants des partis soutenant la coalition présidentielle, mais aussi ceux de Place publique, le parti de Raphaël Glucksmann, du Rassemblement national, de l'UDR, le parti d'Eric Ciotti, puis du groupe centriste de l'Assemblée Liot.

Le Parti socialiste se rendra à Matignon jeudi matin, suivi de l'UDI, présidé par Hervé Marseille.

La France insoumise et les Ecologistes ont pour leur part refusé d'honorer cette invitation.

Déclaration
Gérald Darmanin met en garde contre «l'instabilité» politique avant le vote de confiance du 8 septembre

Gérald Darmanin a mis en garde dimanche, lors de sa rentrée politique à Tourcoing (Nord), contre "l'instabilité" politique avant le vote de confiance du 8 septembre, disant craindre pour "les institutions du général De Gaulle" et adressant des signes d'ouverture au PS.

Il n'y a pas eu, contrairement à l'habitude, de nombreuses propositions dans le discours de clôture du Garde des Sceaux dans son fief du Nord. La faute à l'instabilité politique et à la grande précarité du gouvernement avant l'épreuve parlementaire du 8 septembre.

Il n'y eut guère non plus de références aux tables rondes organisées tout au long d'une journée parfois pluvieuse au jardin botanique de la ville, consacrées à la parentalité, à la santé mentale et à "l"assignation à résidence sociale", pour cette rentrée organisée par son parti, Populaires.

 

Au lendemain de sa grande interview, le Premier ministre entame une semaine décisive

À une semaine d'un vote crucial à l'Assemblée, le Premier ministre a accordé un long entretien à CNEWS et aux autres chaîne info, ce dimanche, défendant ses choix budgétaires et n'entendant pas dire «au revoir» aux Français. Dès ce lundi, le Premier ministre entame une série de consultations politiques pour tenter de sauver son gouvernement. Mais l'issue s'annonce incertaine. 

Retrouvez notre article complet ici

François BayrouBudgetAssemblée nationale

