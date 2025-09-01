Dira-t-il au revoir aux Français le 8 septembre ? «Le sujet, ce n'est pas de connaître le destin de François Bayrou, c'est la question du destin de la France», a affirmé le Premier ministre François Bayrou en préambule de son interview, diffusée ce dimanche à partir de 18h, en simultané sur CNEWS et toutes les chaînes d'information en continu de la TNT.
Retrouvez notre article complet ici.
Le Premier ministre recevra lundi à 17h les représentants du Parti communiste (PCF), son secrétaire national Fabien Roussel et le président du groupe à l'Assemblée, Stéphane Peu.
Suivront mardi et mercredi les représentants des partis soutenant la coalition présidentielle, mais aussi ceux de Place publique, le parti de Raphaël Glucksmann, du Rassemblement national, de l'UDR, le parti d'Eric Ciotti, puis du groupe centriste de l'Assemblée Liot.
Le Parti socialiste se rendra à Matignon jeudi matin, suivi de l'UDI, présidé par Hervé Marseille.
La France insoumise et les Ecologistes ont pour leur part refusé d'honorer cette invitation.
Gérald Darmanin a mis en garde dimanche, lors de sa rentrée politique à Tourcoing (Nord), contre "l'instabilité" politique avant le vote de confiance du 8 septembre, disant craindre pour "les institutions du général De Gaulle" et adressant des signes d'ouverture au PS.
Il n'y a pas eu, contrairement à l'habitude, de nombreuses propositions dans le discours de clôture du Garde des Sceaux dans son fief du Nord. La faute à l'instabilité politique et à la grande précarité du gouvernement avant l'épreuve parlementaire du 8 septembre.
Il n'y eut guère non plus de références aux tables rondes organisées tout au long d'une journée parfois pluvieuse au jardin botanique de la ville, consacrées à la parentalité, à la santé mentale et à "l"assignation à résidence sociale", pour cette rentrée organisée par son parti, Populaires.
À une semaine d’un vote crucial à l’Assemblée, le Premier ministre a accordé un long entretien à CNEWS et aux autres chaîne info, ce dimanche, défendant ses choix budgétaires et n'entendant pas dire «au revoir» aux Français. Dès ce lundi, le Premier ministre entame une série de consultations politiques pour tenter de sauver son gouvernement. Mais l'issue s'annonce incertaine.
