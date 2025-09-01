LFI ne soutiendra un gouvernement du PS que «s'il a un programme de rupture», annonce Mathilde Panot

La France insoumise ne soutiendra un gouvernement dirigé par le Parti socialiste que s'il défend "un programme de rupture", a prévenu lundi la cheffe des députés Insoumis Mathilde Panot.

"Nous n'accorderons pas de confiance à un gouvernement qui ne porte pas un programme de rupture, sur lequel les socialistes ont été élus", a-t-elle assuré sur France 2, après les offres de services du PS qui se dit prêt à gouverner.

"Nous ne voulons pas participer à un bricolage qui permet d'une manière ou d'une autre, de continuer une politique macroniste", a-t-elle encore prévenu.