Dissolution, «aujourd'hui ou dans trois mois ?» Qu'importe, «notre devoir c'est d'être prêts», a martelé lundi après-midi la cheffe des députés du Rassemblement national, Marine Le Pen, lors d'un «bureau de campagne», au siège du parti pour anticiper une possible dissolution et de nouvelles législatives.

«C'est un travail qui a été effectué (...) depuis en réalité les dernières élections législatives et qui va pouvoir nous permettre d'être dans les starting-blocks, quelle que soit la date à laquelle, évidemment, Macron décidera de mettre fin au mandat de l'Assemblée nationale», a-t-elle assuré aux côtés du président du parti Jordan Bardella.

A moins d'une semaine du vote de confiance dans l'Hemicycle sollicité par François Bayrou, Jordan Bardella a également prévenu, devant quelques caméras de télévision : «On peut s'attendre et on doit s'attendre à tout, y compris à un retour aux urnes par une dissolution de l'Assemblée nationale».