Dissolution, «aujourd'hui ou dans trois mois ?» Qu'importe, «notre devoir c'est d'être prêts», a martelé lundi après-midi la cheffe des députés du Rassemblement national, Marine Le Pen, lors d'un «bureau de campagne», au siège du parti pour anticiper une possible dissolution et de nouvelles législatives.
«C'est un travail qui a été effectué (...) depuis en réalité les dernières élections législatives et qui va pouvoir nous permettre d'être dans les starting-blocks, quelle que soit la date à laquelle, évidemment, Macron décidera de mettre fin au mandat de l'Assemblée nationale», a-t-elle assuré aux côtés du président du parti Jordan Bardella.
A moins d'une semaine du vote de confiance dans l'Hemicycle sollicité par François Bayrou, Jordan Bardella a également prévenu, devant quelques caméras de télévision : «On peut s'attendre et on doit s'attendre à tout, y compris à un retour aux urnes par une dissolution de l'Assemblée nationale».
Marine Le Pen, présidente du groupe du Rassemblement national à l'Assemblée nationale : «Monsieur Bayrou, c'est le déni, la déconnexion et la déresponsabilité». pic.twitter.com/jAj5HDAcA0
— CNEWS (@CNEWS) September 1, 2025
Invités mardi matin à Matignon par un François Bayrou dont ils souhaitent la chute, Marine Le Pen et Jordan Bardella réunissent lundi après-midi un "bureau de campagne" du Rassemblement national, pour anticiper une possible dissolution et de nouvelles législatives anticipées.
Dans l'air depuis que le Premier ministre a convoqué un vote de confiance à l'Assemblée le 8 septembre, le rendez-vous est officiellement apparu lundi à l'agenda de M. Bardella: le "bureau de campagne des élections législatives" du RN doit se tenir le jour même à 15H30.
Autour du président du parti et de Mme Le Pen, cheffe des 123 députés du parti à la flamme, plusieurs cadres du groupe dont Thomas Ménagé et Julien Odoul vont donc "préparer une éventuelle dissolution et une éventuelle campagne législative" qui "peuvent arriver à tout moment, vu la situation", indique un participant à l'AFP.
La ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, a dit lundi souhaiter que le prochain Premier ministre ait la capacité de tendre la main "aux sociaux-démocrates et aux syndicats réformistes", à une semaine du vote de confiance sollicité par François Bayrou sur la question budgétaire.
A un journaliste de LCI qui lui demandait si elle appelait de ses vœux la désignation d'un Premier ministre de gauche en cas de chute de François Bayrou, Mme Panosyan-Bouvet a répondu penser "qu'il faut quelqu'un qui ait la crédibilité et l'aura pour pouvoir parler et aux sociaux-démocrates et aux syndicats réformistes de notre pays".
Il faut "un homme ou une femme qui ait (...) la capacité à pouvoir tendre la main vers les sociaux-démocrates", a-t-elle encore dit. "Il y a, même en France, des sociaux-démocrates qui sont tout à fait conscients de la situation financière", a estimé la ministre.
«Si le plan de François Bayrou reste en l'état, je ne voterai pas la confiance le 8 septembre», a assuré Xavier Bertrand ce lundi 1er septembre à l'antenne de France Info. Le président Les Républicains de la région Hauts de France a martelé : «C'est toujours aux mêmes qu'on demande des efforts», appelant l'Etat à «d'abord commencer à réduire son train de vie».
La France insoumise ne soutiendra un gouvernement dirigé par le Parti socialiste que s'il défend "un programme de rupture", a prévenu lundi la cheffe des députés Insoumis Mathilde Panot.
"Nous n'accorderons pas de confiance à un gouvernement qui ne porte pas un programme de rupture, sur lequel les socialistes ont été élus", a-t-elle assuré sur France 2, après les offres de services du PS qui se dit prêt à gouverner.
"Nous ne voulons pas participer à un bricolage qui permet d'une manière ou d'une autre, de continuer une politique macroniste", a-t-elle encore prévenu.
La présidente de l'Assemblée nationale a évoqué la proposition de François Bayrou de supprimer les jours fériés du lundi de Pâques et du 8-Mai pour redresser les finances publiques. «Demander aux Français de toujours travailler plus pour ne pas gagner plus, ce n'est pas acceptable», a chargé Yaël Braun-Pivet ce lundi sur France Inter, assurant : «Il faut abandonner cette idée».
"Tous les risques de chute de gouvernement dans tous les pays de la zone euro sont préoccupants", a estimé lundi la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde, qui était interrogée sur la probable chute du gouvernement Bayrou.
"Ce que j'ai pu observer depuis six ans (à ce poste, NDLR) c'est que les développements politiques, la survenance de risques politiques, ont un impact évident sur l'économie, sur l'appréciation par les marchés financiers des risques-pays et par conséquent sont préoccupants pour nous", a déclaré Mme Lagarde sur Radio Classique.
https://x.com/CNEWS/status/1962402617855775055
A l’approche du vote de confiance à l’Assemblée nationale, François Bayrou entame à partir de ce lundi une série de consultations avec les chefs des partis politiques représentés au Parlement, afin de sauver son gouvernement. Certaines formations ont d’ailleurs refusé de se rendre à Matignon.
Retrouvez notre article complet ici.
Dira-t-il au revoir aux Français le 8 septembre ? «Le sujet, ce n'est pas de connaître le destin de François Bayrou, c'est la question du destin de la France», a affirmé le Premier ministre François Bayrou en préambule de son interview, diffusée ce dimanche à partir de 18h, en simultané sur CNEWS et toutes les chaînes d'information en continu de la TNT.
Retrouvez notre article complet ici.
Le Premier ministre recevra lundi à 17h les représentants du Parti communiste (PCF), son secrétaire national Fabien Roussel et le président du groupe à l'Assemblée, Stéphane Peu.
Suivront mardi et mercredi les représentants des partis soutenant la coalition présidentielle, mais aussi ceux de Place publique, le parti de Raphaël Glucksmann, du Rassemblement national, de l'UDR, le parti d'Eric Ciotti, puis du groupe centriste de l'Assemblée Liot.
Le Parti socialiste se rendra à Matignon jeudi matin, suivi de l'UDI, présidé par Hervé Marseille.
La France insoumise et les Ecologistes ont pour leur part refusé d'honorer cette invitation.
Gérald Darmanin a mis en garde dimanche, lors de sa rentrée politique à Tourcoing (Nord), contre "l'instabilité" politique avant le vote de confiance du 8 septembre, disant craindre pour "les institutions du général De Gaulle" et adressant des signes d'ouverture au PS.
Il n'y a pas eu, contrairement à l'habitude, de nombreuses propositions dans le discours de clôture du Garde des Sceaux dans son fief du Nord. La faute à l'instabilité politique et à la grande précarité du gouvernement avant l'épreuve parlementaire du 8 septembre.
Il n'y eut guère non plus de références aux tables rondes organisées tout au long d'une journée parfois pluvieuse au jardin botanique de la ville, consacrées à la parentalité, à la santé mentale et à "l"assignation à résidence sociale", pour cette rentrée organisée par son parti, Populaires.
La France est un immense pays avec un immense peuple. Nous sommes capable de relever tous les défis. pic.twitter.com/tqIzrAXg2V
— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 31, 2025
À une semaine d’un vote crucial à l’Assemblée, le Premier ministre a accordé un long entretien à CNEWS et aux autres chaîne info, ce dimanche, défendant ses choix budgétaires et n'entendant pas dire «au revoir» aux Français. Dès ce lundi, le Premier ministre entame une série de consultations politiques pour tenter de sauver son gouvernement. Mais l'issue s'annonce incertaine.
Retrouvez notre article complet ici.