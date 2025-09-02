Appel à la démission d'Emmanuel Macron : comment un retour aux urnes des Français pourrait-il s'organiser ?

Alors que plusieurs représentants politiques ont appelé à la démission d’Emmanuel Macron, la Constitution se veut très précise si le chef de l’Etat venait à prendre cette décision.

A l’approche du vote de confiance le 8 septembre, de plus en plus de regards se tournent vers le chef de l’État. Alors que la situation politique vire davantage au blocage institutionnel, de nombreux politiques, de tous bords, commencent à exiger la démission d’Emmanuel Macron.

Si cette hypothèse venait à se concrétiser, la Constitution de 1958 prévoit certaines dispositions. En effet, en cas de «vacance» du chef de l’État, l’article 7 prévoit que les fonctions exécutives sont exercées provisoirement par le président du Sénat, en l’occurrence Gérard Larcher. Si celui-ci est empêché, le gouvernement doit alors assumer cette tâche.

Un délai précis

Occupant la fonction par intérim, le président temporaire est chargé d’organiser les élections présidentielles anticipées dans un délai entre 20 et 50 jours.

Pour rappel, une telle configuration a déjà eu lieu à deux reprises sous la Ve République. Une fois en 1969, à la suite de la démission du président de la République Charles de Gaulle, et en avril 1974, à la mort du président de la République en fonction, Georges Pompidou.

Si Emmanuel Macron a affirmé, dans un entretien accordé au JDNews, vouloir présider «jusqu’au dernier quart d’heure», les appels à sa démission sont de plus en plus fréquents. Ils émanent d’ailleurs de l'ensemble de l'échiquier politique.

En effet, si les Insoumis ont appelé le chef de l’État à quitter ses fonctions, allant jusqu’à déposer prochainement une procédure de destitution, plusieurs personnalités de droite ont défendu le départ du chef de l'Etat.

Invitée sur CNEWS ce mardi, l’eurodéputée Reconquête Sarah Knafo a considéré que le problème politique actuel en France «se trouve à l’Élysée». Un discours appuyé par le président du parti Éric Zemmour ce dimanche, lors des universités d’été de Reconquête.

Une hypothèse partagée également du côté du Rassemblement national. Le président du parti, Jordan Bardella, a jugé à plusieurs reprises que seules deux solutions existaient pour sortir de ce blocage :« La dissolution ou la démission d’Emmanuel Macron», selon lui.