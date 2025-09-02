Appels à la démission d'Emmanuel Macron : que dit précisément l'article 7 de la Constitution ?

A l'approche du vote de confiance convoqué par François Bayrou le 8 septembre prochain à l'Assemblée nationale, plusieurs responsables politiques ont appelé à la démission d'Emmanuel Macron. Un cas de figure prévu par la Constitution.

Ultime solution pour sortir de la crise pour certains, «politique fiction» pour le principal concerné : l'idée d'une démission d'Emmanuel Macron divise mais est au coeur des discussions. Cette éventualité est bel et bien prévue par la Constitution, plus précisément par l'article 7.

La démission du chef de l'Etat est évoquée par ce dernier parmi les causes de «vacance de la présidence de la République», couvrant aussi l'hypothèse du décès.

Le texte indique que la démission du président doit être «constatée» et actée par le Conseil constitutionnel. Par la suite, les fonctions présidentielles sont alors «provisoirement exercées par le président du Sénat», en l'occurence Gérard Larcher.

L'intérim assuré par le président du Sénat

Si Emmanuel Macron démissionne, ce dernier ne pourra toutefois pas «soumettre un projet de loi au référendum, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale, procéder à une révision de la Constitution». Son intérim devra durer au moins vingt jours, mais ne pourra pas excéder trente-cinq jours.

D'après le site gouvernemental Vie publique, cet interim était exercé par le président de l'Assemblée nationale avant la Ve République. Le changement a été opéré afin d'éviter «qu'un vide ne s'installe si le président venait à défaillir après la dissolution de l'Assemblée. Le Sénat ne pouvant être dissous, la continuité de la fonction présidentielle est alors assurée».

«En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et cinquante jours au plus après l'ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l'empêchement», précise l'article 7 de la Constitution.

La Ve République a connu une seul démission de président de la République : celle du général de Gaulle, qui avait quitté ses fonctions le 28 avril 1969 à la suite du référendum perdu sur la régionalisation. Emmanuel Macron, lui, a affirmé à plusieurs reprises qu'il ne quitterait pas l'Elysée avant la fin de son mandat.