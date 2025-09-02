Présent aux côtés des habitants, des forces de l’ordre et de secours, j’exprime tout mon soutien à l’ensemble des personnes touchées par l’ignoble agression au couteau survenue à Belsunce aujourd’hui. Je remercie les policiers nationaux pour leur intervention rapide. Je viens…
— Benoît Payan (@BenoitPayan) September 2, 2025
Ce qui s’est passé à Marseille est un drame terrible.
Merci à notre Police nationale. Les forces de l’ordre étaient là au bon moment et ont fait preuve de sang-froid. Ils ont sauvé des vies en mettant hors d’état de nuire un assassin ! pic.twitter.com/XpIworlGPD
— Renaud Muselier (@RenaudMuselier) September 2, 2025
Le suspect, «un homme de nationalité tunisienne en situation régulière», avait été expulsé d'un hôtel du quartier de Belsunce en raison d'impayés peu avant l'attaque, a indiqué le procureur de la République de Marseille Nicolas Bessone. Il est ensuite revenu à l'hôtel pour attaquer le gérant.
En ce jour de rentrée scolaire, Marseille est à nouveau défigurée par l'insécurité. Un homme a semé la terreur en poignardant plusieurs personnes.
Jusqu'où ira cette violence qui ravage notre ville ?
Soutien total aux policiers et prompt rétablissement aux blessés. pic.twitter.com/GPV890I1WV
— Martine Vassal (@MartineVassal) September 2, 2025
Le ministre de l'Intérieur va se rendre à Marseille ce jour. ll est attendu vers 20h30 à l'Evêché, l'hôtel de police de la ville.
Au moins 5 personnes ont été blessées, dont une se trouve en urgence absolue, dans une attaque au couteau survenue en plein centre de Marseille, cours Belsunce.
L'assaillant a été neutralisé par les forces de l'ordre.