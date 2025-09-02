Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Crues : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Par CNEWS
Publié le

Météo-France a émis une alerte de vigilance jaune pour un risque de crues concernant deux départements ce mardi 2 septembre. 

Prudence aux abords des points d'eau. Météo-France a placé deux départements en vigilance jaune crues pour la journée de ce mardi. 

Les départements concernés par cette vigilance jaune sont les Bouches-du-Rhône et le Var. Il convient donc de rester attentif si vous devez vous déplacer près des cours d'eau.

Météo-France

De son côté, la Loire-Atlantique est en vigilance jaune aux vents violents.

MétéoMétéo-FranceCruesvigilance météo

À suivre aussi

Intempéries dans le Var : une personne décède dans un accident de la route et un pompier blessé lors d’une intervention
Vents violents : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce mardi
Orages : voici les 3 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Ailleurs sur le web

Dernières actualités