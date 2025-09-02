Crues : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Météo-France a émis une alerte de vigilance jaune pour un risque de crues concernant deux départements ce mardi 2 septembre.

Prudence aux abords des points d'eau. Météo-France a placé deux départements en vigilance jaune crues pour la journée de ce mardi.

Les départements concernés par cette vigilance jaune sont les Bouches-du-Rhône et le Var. Il convient donc de rester attentif si vous devez vous déplacer près des cours d'eau.

Météo-France

De son côté, la Loire-Atlantique est en vigilance jaune aux vents violents.