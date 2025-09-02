Deux pandas roux naissent au zoo du Jardin des plantes, une première depuis 2013

Deux pandas roux sont nés le 12 juin à la Ménagerie du Jardin des plantes de Paris, a-t-on appris après plusieurs semaines de croissance. Âgés de deux mois et pesant 800 grammes chacun, ils représentent la première naissance de l’espèce depuis 2013.

C’est une naissance rare. Deux pandas roux sont nés à la Ménagerie du Jardin des plantes de Paris le 12 juin dernier. Âgés de deux mois, ils pèsent désormais 800 grammes chacun. Leur venue au monde marque la première reproduction de cette espèce au zoo depuis 2013.

Les deux petits, encore nourris au lait maternel, commencent tout juste à découvrir leur enclos sous l’œil attentif de leur mère, Hazel.

«Depuis leur naissance, c’est elle qui les déplace de cachette en cachette, comme le font naturellement les femelles pandas roux», explique le zoo.

Une espèce menacée

Classé en danger d’extinction, le panda roux (Ailurus fulgens) ne compte plus que moins de 10.000 individus dans son habitat naturel, entre les forêts de l’Himalaya et le sud-ouest de la Chine. «Il est primordial de maintenir une population viable et génétiquement diversifiée dans les parcs européens», souligne la Ménagerie.

Le Muséum d’histoire naturelle salue pour sa part un événement «rare», qui n’était plus survenu depuis douze ans au Jardin des plantes.