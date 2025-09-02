«Impératif que la SNCF fasse un effort immédiat et durable» : le maire d'Orléans déplore la qualité de la ligne avec Paris et monte au créneau

A la suite de nombreuses dégradations du réseau SNCF liant Paris à Orléans, dans les deux sens, le maire de la préfecture du Loiret a écrit un communiqué et envoyé un courrier à la SNCF. Il déplore une situation devenue «insupportable».

Trop c'est trop. Pour le maire de la ville d'Orléans, Serge Grouard, le trafic entre sa ville et la capitale doit être largement amélioré. Annulations, retards et manque d'informations livrées aux voyageurs l'ont poussé à partager un communiqué dans lequel il s'en prend ouvertement à la SNCF et la somme de faire «un effort immédiat et durable».

Alors que la proximité géographique entre Orléans et Paris (109 km par la voie ferroviaire) est certaine, de nombreuses dégradations du service ont fait l'objet de plaintes de la part de nombreux utilisateurs. Le maire d'Orléans, Serge Grouard, a diffusé un communiqué de presse ce lundi 1er septembre, intitulé «Orléans – Paris : assez d’un service ferroviaire déplorable !».

«Cette situation est devenue insupportable»

«Nouvelles annulations, retards à répétition, voyageurs abandonnés sans information… La ligne Orléans–Paris connaît une dégradation continue de son service, pénalisant lourdement les usagers du quotidien», peut-on lire dans ce communiqué où Serge Grouard interpelle directement la Société nationale des chemins de fer français.

Il revient notamment sur le couac de ce vendredi 29 août, où plusieurs trains ont été annulés entre Paris et Orléans, dans les deux sens, laissant de nombreux voyageurs sans moyen de locomotion et sans information. Le maire déplore que la situation a duré tout le week-end. Il écrit : «Cette situation est devenue insupportable. Chaque jour, des milliers d’Orléanais empruntent cette ligne pour aller travailler en Île-de-France».

Il précise enfin qu'un courrier a été envoyé au président de la SNCF et au président de la région pour palier la dégradation du service.