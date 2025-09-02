Lycéen poignardé à Echirolles : après avoir été reporté, le procès de trois frères s'ouvre ce mardi à Grenoble

Après avoir été reporté, le procès de trois frères accusés d’avoir organisé un guet-apens devant le lycée Marie-Curie à Échirolles, où un élève de 17 ans avait été poignardé en avril, s’ouvre ce mardi 2 septembre à Grenoble. Deux des prévenus restent détenus, tandis que le plus jeune comparaît sous contrôle judiciaire.

Un jugement attendu. Le procès des trois frères accusés d’avoir organisé un guet-apens devant le lycée Marie-Curie, à Échirolles (Isère), se tient ce mardi 2 septembre à Grenoble. Le 17 avril dernier, un élève de 17 ans avait été violemment agressé devant l’établissement, frappé d’une dizaine de coups de couteau par plusieurs individus encagoulés.

Âgés de 25, 28 et 31 ans, les trois frères sont soupçonnés d’avoir participé à cette attaque, avec un quatrième, mineur. L’audience, initialement prévue le 4 août, avait été repoussée en raison de l’indisponibilité de deux avocats de la défense.

Les deux aînés, déjà condamnés par le passé pour violences, restent détenus provisoirement, tandis que le troisième comparaît sous contrôle judiciaire. Ce dernier a lui reconnu son implication, contrairement à ses frères qui contestent les faits.

Un histoire de vengeance ?

La procureure Camille Vigneron a rappelé que l’affaire se distingue par «la gravité» des faits reprochés. Si les raisons précises de cette attaque demeurent encore floues, les enquêteurs privilégient l’hypothèse d’un règlement de comptes.

Trois jours avant l’agression, le 14 avril, le plus jeune de la fratrie, alors scolarisé au lycée Marie-Curie, aurait lui-même été victime d’une altercation devant l’établissement.

Selon le parquet, cette première rixe pourrait avoir déclenché une logique de vengeance au sein de la famille, qui aurait décidé de tendre un guet-apens à un autre élève du lycée.

Les trois hommes doivent répondre de «violences aggravées». Ils encourent jusqu’à sept ans de prison, et quatorze ans pour l’un d’eux, âgé de 28 ans, en récidive légale.