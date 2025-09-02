Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Sarah Knafo, David Lisnard, Jean-François Copé... Quelles sont les personnalités politiques qui appellent à la démission d'Emmanuel Macron ?

Emmanuel Macron fait de moins en moins l'unanimité dans la sphère politique. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Jean-François Copé... Les personnalités publiques de droite comme de gauche appellent le chef d'Etat à quitter ses fonctions.

Emmanuel Macron est-il sur un siège éjectable ? Après avoir battu un record d'impopularité cet été, le président de la République fait face à des mouvements sociaux d'ampleur à la rentrée. La contestation s'intensifie également chez ses homologues politiques, qui n'hésitent plus à monter au créneau pour appeler à sa démission, voire sa destitution. Florilège de ces prises de parole de plus en plus fréquentes dans le paysage médiatique.

Au cœur de l'été, le tandem Emmanuel Macron-François Bayrou ne satisfaisait plus qu'un français sur cinq, d'après un sondage IFOP pour le JDD, faisant de lui le duo le plus impopulaire de la Ve République. Cette impopularité est pointée du doigt à droite comme à gauche pour appeler à un renouveau. Dans un entretien accordé au JDD ce samedi 30 août, Eric Zemmour, le président du parti Reconquête estime que le départ du président «permettrait une nouvelle élection présidentielle, la seule qui permette de trancher les grandes questions». Cependant, il anticipe : «Même s’il se sait rejeté, il n’a pas assez de panache pour renoncer au pouvoir».

Sarah Knafo : «Le problème est à l'Elysée»

De son côté, Marine Le Pen, sans n'avoir jamais ouvertement pris position en faveur de la démission du président, ouvrait déjà la porte à une telle option il y a plusieurs mois. En décembre 2024, elle confiait par exemple au Parisien «se préparer à une présidentielle anticipée, compte tenu de la fragilité d'Emmanuel Macron, du peu de leviers institutionnels qu'il lui reste». Au 20h, à la suite de la chute du gouvernement Barnier, elle disait déjà : «Je ne demande pas la démission d'Emmanuel Macron, je dis qu'il arrivera un moment où si on ne prend pas la voie du respect des électeurs, la pression sur le président de la République sera évidemment de plus en plus forte. Mais c'est lui qui aura la décision, le dernier mot».

Sur CNEWS, la députée européenne siégant au groupe L'Europe des nations souveraines Sarah Knafo n'a quant à elle pas mâché ses mots : «Le problème est à l'Elysée». Elle détaille : «La seule solution, ce serait la démission d'Emmanuel Macron, puisque tout remonte là. Depuis 2022, il n'a pas de majorité. La dissolution n'est venue qu'aggraver le problème, en réalité».

Chez les Républicains, le son de cloche est le même. Jean-François Coppé, profitant d'un entretien avec le Figaro, a exprimé son souhait d'une «démission» du chef de l'Etat. Il explique même que les élections municipales du 15 et 22 mars 2026 lui semblent être un moment opportun pour ce départ.

Le départ d'Emmanuel Macron souhaité à droite comme à gauche

Comme le rapporte également le Figaro, David Lisnard appelle le président à la même décision : «Une démission du président annoncée plusieurs mois avant permettrait de réamorcer un cycle électoral ordonné et de relégitimer l'action publique. Emmanuel Macron devrait prendre acte d'un blocage dont il est en grande partie responsable», a-t-il expliqué.

Moins catégorique, Valérie Pécresse a expliqué ce lundi 1er septembre être en faveur d'«une élection présidentielle anticipée», qui «serait souhaitable», selon elle. Elle écrit que «faute d’un accord de non-censure sur un budget, un retour aux urnes s’imposera».

Faute d’un accord de non-censure sur un budget, un retour aux urnes s’imposera.

La dissolution ne réglera pas la fragmentation du Parlement. Dans ce cas, seule une élection présidentielle anticipée pourra rétablir la stabilité politique du pays. pic.twitter.com/EORiMQ6M5X — Valérie Pécresse (@vpecresse) September 1, 2025

A l'image de la prise de parole de la présidente du conseil régional d'Île-de-France, Manuel Bompard, député de La France Insoumise, a partagé le même avis : «Le président doit partir pour débloquer la situation».

Le président doit partir pour débloquer la situation.



On nous répond qu'il a été élu pour 5 ans : les députés aussi, et pourtant il y a bien eu une dissolution.#FaceABFMpic.twitter.com/Oqnkkrl63A — Manuel Bompard (@mbompard) September 1, 2025

Le fondateur de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon ne manque lui pas une occasion de rappeler qu'il est pour la destitution du chef d'Etat. Il y a quelques jours, sur les ondes de France Inter, il réagissait à l'annonce du vote de confiance du 8 septembre prochain à l'Assemblée en rappelant : «Bien sûr, Emmanuel Macron doit partir». Il déclarait même : «Il faut le destituer», tout en qualifiant la décision de procéder à un vote de confiance de «digne» et conforme aux «mœurs républicaines».

Une position qu'assume également pleinement François Ruffin, qui n'a pas manqué de l'expliquer lors d'un meeting organisé à Châteaudun (Eure-et-Loir), ce samedi 30 août. Il explique qu'Emmanuel Macron est le «dernier verrou» s'opposant à un «changement d'orientation politique dans le pays». Il affirme même qu'il «a perdu toute légitimité« et en conclue que «le premier à devoir remettre son mandat en jeu, c'est lui».