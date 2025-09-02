Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Orages : ces 24 départements où la foudre devrait tomber ce mercredi 3 septembre

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce mercredi 3 septembre sera marqué par certains phénomènes orageux : une partie du nord et de l'ouest du territoire français devrait être en proie à la foudre. Les prévisionnistes de Météo-France ont placé 24 départements en vigilance jaune.

Attention aux orages. Vents violents, éclairs et tonnerre... Sur la partie nord-ouest de la France, pas moins de 24 départements pourraient être concernés par des perturbations météorologiques ce mercredi.

Voici les départements concernés par ce risque orageux annoncé par Météo-France : l'Aisne, les Ardennes, le Calvados, les Côtes d'Armor, l'Eure, le Finistère, l'Ille-et-Vilaine, la Manche, le Marne, la Meuse, le Morbihan, le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Somme, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-D'Oise.

Météo-France

Dans son bulletin météorologique prévisionnel, on peut lire : «Mercredi, une dégradation orageuse concernera le nord-ouest, le vent de secteur sud-ouest sera assez fort à fort sur la Bretagne et en Manche».

Une deuxième partie de journée plus clémente ?

Les secteurs sud devraient être les plus impactés par la foudre, tandis qu'au nord, les vents les plus violents sont attendus. Dès le matin, l'ensemble des départements seront concernés par les orages, l'île de Ouessant et l'île-de-Sein n'échappant pas à ces phénomènes. Les températures seront comprises entre 17 °C et 20 °C.

Sur le même sujet Météo : pluie, passages orageux et retour du soleil... Quel temps va-t-il faire cette semaine ? Lire

Toujours selon Météo-France, l'après-midi, sur la côte Atlantique, le soleil devrait prédominer. Seuls les départements plus à l'est seront concernés par des orages insistants en deuxième moitié de journée (Orne, Mayenne, Ille-et-Vilaine).

Météooragefoudre

À suivre aussi

Vents violents : voici les 22 départements placés en vigilance jaune ce mercredi
Royaume-Uni : le pays a connu l'été le plus chaud de son histoire en 2025
Vents violents : ces 11 départements où de fortes rafales sont attendues ce mercredi 3 septembre

Ailleurs sur le web

Dernières actualités