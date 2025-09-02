Orages : voici les 23 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé 23 départements en vigilance jaune orages pour la journée du mercredi 3 septembre.

© Météo-France

Sont concernés : l’Aisne, les Ardennes, le Calvados, les Côtes-d’Armor, l’Eure, le Finistère, l’Ille-et-Vilaine, la Manche, la Marne, le Morbihan, le Nord, l’Oise, le Pas-de-Calais, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Somme, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d’Oise.

«En matinée, des précipitations parfois marquées et mêlées de coups de tonnerre traversent la Bretagne puis la Normandie, les Pays de la Loire et le Poitou-Charentes. Cette zone pluvio-instable se décale dans l'après-midi vers nord de la Seine et le Centre-Val de Loire, puis jusqu'en Champagne-Ardenne, Bourgogne et Auvergne», a anticipé Météo-France pour ce mardi.

A noter qu’une bonne partie de ces 23 départements ont également été placés par Météo-France en vigilance jaune pour les vents violents ce mercredi.