Pluie-inondation : voici le seul département placé en vigilance jaune ce mardi

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé un département en vigilance jaune pluie-inondation pour la journée du mardi 2 septembre.

Les habitants de ce territoire sont invités à faire preuve de vigilance. Alors qu’une partie importante du pays est toujours sujette à des risques d’orages, Météo-France a placé un département en vigilance jaune pluie-inondation ce mardi 2 septembre.

En effet, il s’agit de la Loire-Atlantique. A noter que le département est également concerné par une alerte «vents violents».

© Météo-France

Selon les prévisionnistes, cette vigilance sera effective de 6h jusqu'à la fin de la journée.

A noter que les conditions météorologiques devraient très fortement se dégrader au cours de la semaine, une trentaine de départements ayant d'ores et déjà été placés demain en alerte jaune pour des risques d'orages ou encore de vents violents.