Rave-party dans l'Aude : Bruno Retailleau veut rendre délictuelle l’organisation de ces fêtes illégales

Alors qu’une rave-party de grande ampleur était encore en cours dans l’Aude ce mardi, le ministre de l’Intérieur a indiqué la veille vouloir faire de ces fêtes «un délit» et qu'elles ne fassent plus seulement l'objet d'une «contravention.»

Se montrer plus ferme face aux teufeurs. Après la multiplication des rave-parties en France cet été, le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, a indiqué ce lundi 1er septembre sa volonté de rendre délictuelle l’organisation de ces fêtes illégales.

En effet, invité du 20h de TF1, le locataire de Beauvau a réagi à la rave-party toujours en cours à Fontjoncouse, dans l'Aude, qui a rassemblé jusqu’à 2.500 personnes pendant le week-end et où de nombreux participants restaient toujours présents ce mardi.

«Il faut faire en sorte que ce soit un délit et non pas seulement une contravention, avec un risque de prison. En Italie, ça va jusqu'à six ans de prison et plusieurs dizaines de milliers d'euros d'amendes... On verbalise d'abord les organisateurs et puis, ensuite, aussi, la participation à hauteur, par exemple, de 750 euros», a ainsi expliqué Bruno Retailleau.

Un département traumatisé et endeuillé

Le ministre de l’Intérieur a également dénoncé «un supermarché de la drogue à ciel ouvert», qui se tient lors de ces soirées illégales en pleine campagne.

Par ailleurs, le terrain choisi par les organisateurs de cette rave-party fait grincer des dents, puisqu’il se situe au cœur de la zone sinistrée par le gigantesque incendie qui a parcouru 16.000 hectares début août, tuant une personne et détruisant 36 habitations.

«C'est totalement indécent : une femme qui est morte. C'est un territoire qui est meurtri. On ne devrait pas faire la fête», a déploré le ministre et président des LR.