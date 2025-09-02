Reconnaissance de la Palestine : «aucune offensive» ou «tentative d’annexion» n'enrayera le mouvement, souligne Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a prévenu Israël qu'«aucune offensive» ou «tentative d’annexion» n'enrayera le mouvement de reconnaissance de l'État palestinien, qui doit se concrétiser à la fin du mois de septembre à New York.

Je viens de m’entretenir avec le Prince héritier d’Arabie Saoudite. Ensemble, nous co-présiderons la Conférence sur la solution à deux États à New-York le 22 septembre.



« Aucune offensive, tentative d’annexion et de déplacement des populations n’enrayera la dynamique que nous avons créée avec le Prince héritier et à laquelle de nombreux partenaires se sont déjà joints», a-t-il écrit, sur X, rendant compte d’une discussion avec l’héritier du trône saoudien Mohammed Ben Salmane.

Emmanuel Macron anticipe ainsi la réaction que pourrait avoir le gouvernement israélien face à ce mouvement de reconnaissance de l'État palestinien, qui devrait se concrétiser le 22 septembre au siège de l'ONU à New York.

Une décision américaine «inacceptable»

«Nous travaillons aussi pour que le jour d’après, le Hamas soit désarmé et exclu de toute gouvernance de Gaza, que l’Autorité palestinienne soit réformée et renforcée et la bande de Gaza pleinement reconstruite», a précisé Emmanuel Macron, probablement en réponse aux accusations d’Israël, qui considère que reconnaître l' État palestinien revient à accorder «une récompense au Hamas».

Dans ce même message, Emmanuel Macron a ajouté que «la décision américaine de ne pas octroyer de visas aux responsables palestiniens» était « inacceptable». «Nous appelons à revenir sur cette mesure et à permettre une représentation palestinienne conforme à l'accord de siège», a-t-il ajouté.

Le président français a une nouvelle fois plaidé pour un «cessez-le-feu permanent», pour «la libération de tous les otages», «l'acheminement massif d'aide humanitaire aux populations gazaouies et le déploiement d’une mission de stabilisation à Gaza».