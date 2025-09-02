Vents violents : ces 11 départements où de fortes rafales sont attendues ce mercredi 3 septembre

Météo-France a placé 20 départements en vigilance jaune pour les vents violents ce mercredi et 11 d'entre eux pourraient particulièrement être sujets à de fortes rafales au cours de cette même journée.

Un vent fort attendu dans le nord-ouest de l’Hexagone ce mercredi. Pour la journée de mercredi, Météo-France a placé 20 départements en vigilance jaune pour les vents violents. Parmi ces derniers, 11 d’entre eux pourraient subir un épisode venteux plus conséquent.

© Météo-France

Les départements concernés par ce risque sont la Vendée, la Loire-Atlantique, l'Ille-et-Vilaine, les Côtes-d'Armor, le Morbihan, le Finistère, le Calvados, la Manche, l'Orne, la Mayenne et le Maine-et-Loire.

«Mercredi, une dégradation orageuse concernera le Nord-Ouest, le vent de secteur sud-ouest sera assez fort à fort sur la Bretagne et en Manche», a anticipé l’organisme météorologique de référence.