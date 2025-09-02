Toute l’actu en direct 24h/24
Vents violents : ces 11 départements où de fortes rafales sont attendues ce mercredi 3 septembre

Météo-France a placé 20 départements en vigilance jaune pour les vents violents ce mercredi et 11 d'entre eux pourraient particulièrement être sujets à de fortes rafales au cours de cette même journée.

Un vent fort attendu dans le nord-ouest de l’Hexagone ce mercredi. Pour la journée de mercredi, Météo-France a placé 20 départements en vigilance jaune pour les vents violents. Parmi ces derniers, 11 d’entre eux pourraient subir un épisode venteux plus conséquent.

Les départements concernés par ce risque sont la Vendée, la Loire-Atlantique, l'Ille-et-Vilaine, les Côtes-d'Armor, le Morbihan, le Finistère, le Calvados, la Manche, l'Orne, la Mayenne et le Maine-et-Loire.

«Mercredi, une dégradation orageuse concernera le Nord-Ouest, le vent de secteur sud-ouest sera assez fort à fort sur la Bretagne et en Manche», a anticipé l’organisme météorologique de référence.

