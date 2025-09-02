Toute l’actu en direct 24h/24
Vents violents : voici les 20 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé 20 départements en vigilance jaune pour les vents violents concernant la journée du mercredi 3 septembre.

De fortes bourrasques attendues dans le quart nord-ouest de l’Hexagone en ce milieu de semaine. Météo-France a placé 20 départements en vigilance jaune pour les vents violents concernant la journée de mercredi.

© Météo-France

Les départements concernés sont le Calvados, les Côtes-d’Armor, l’Eure, l’Eure-et-Loir, le Finistère, l’Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Manche, la Mayenne, le Morbihan, le Nord, l’Oise, l’Orne, le Pas-de-Calais, la Sarthe, la Seine-Maritime, les Yvelines, la Somme et le Val-d’Oise.

A noter que Météo-France a également placé 23 départements en vigilance jaune pour les orages ce mercredi.

Météoalerte jaunevents violents

