Vents violents : voici les 22 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

De fortes bourrasques attendues dans le quart nord-ouest de l’Hexagone en ce milieu de semaine. Météo-France a placé 22 départements en vigilance jaune pour des risques de vents violents au cours de la journée de mercredi.

Météo-France

Les départements concernés sont le Calvados, les Côtes-d’Armor, l’Eure, l’Eure-et-Loir, le Finistère, l’Ille-et-Vilaine, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Manche, la Mayenne, le Morbihan, le Nord, l’Oise, l’Orne, le Pas-de-Calais, la Sarthe, la Seine-Maritime, les Yvelines, la Somme et le Val-d’Oise.

A noter que Météo-France a également placé 24 départements en vigilance jaune pour des risques d'orages ce mercredi.